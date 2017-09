V prvním případě se jedná o projekt našeho kolegy a zároveň ultramaratonce Reného Kujana To dáááš! Běh se uskuteční 9. září v šumavské Kvildě.

Druhou možností, jak pomoci, je další ročník akce Teribear hýbe Prahou aneb Prima den s medvědem, který bude probíhat 7. 9.–16. 9. na pražském Vítkově.

To dáááš!

Pokud máte rádi výzvy a zároveň běh, pak si nenechte ujít v sobotu 9. září od 11 hodin akci na šumavské Kvildě, kde budete mít možnost podpořit redaktora Behani.sport.cz ultramaratonce Reného Kujana na jeho startu k dalšímu českému běžeckému rekordu.

Děti i dospělí se k němu budou moci připojit a absolvovat s ním dvoukilometrový běh na Jezerní slať nebo trasu dlouhou 4 km na Horskou Kvildu, kde budou pro běžce připraveny odměny.

René pak bude pokračovat ve své výzvě, kterou si dal v rámci projektu To dáááš na podporu vozíčkářů s poraněnou míchou. V období od 9. do 16. září chce uběhnout 350 kilometrů od pramene Vltavy k prameni Labe, kdy po celou dobu bude odkázán jen sám na sebe. Spát bude v přírodě, jíst a pít jen to, co si najde a uloví. Cílem je ve veřejné sbírce vybrat částku 300 tisíc korun, kterou banka ČSOB jako generální partner projektu zdvojnásobí.

Součástí projektu To dáááš se ale mohou stát úplně všichni, i ti, kteří neběhají. Stačí, když si od 11. srpna do 24. září dají vlastní výzvu, kterou zkusí splnit, a přitom ji budou sdílet na sociálních sítích.

Podpořit vozíčkáře s poraněnou míchou lze i prostřednictvím sbírky na webu darujspravně.cz, čímž přispějete na projekt České asociace paraplegiků CZEPA Startovací a podporované bydlení pro vozíčkáře s poraněním míchy.

Teribear hýbe Prahou aneb Prima den s medvědem

Na pražském Vítkově odstartuje 7. září desetidenní nonstop akce, při níž mohou lidé svým během či chůzí pomoci nejen opuštěným dětem s jejich studiem či zájmy a mladým lidem postavit se na vlastní nohy, ale také maminkám v azylových domech či rodinám v nouzi. Za každý zdolaný kilometr partneři akce věnují 50 Kč na charitativní účely nadace. Až do 16. 9. má tedy každý možnost podpořit dobrou věc.

Charitativní akce Nadace Terezy Maxové Teribear hýbe Prahou aneb Prima den s medvědem je určena nejširší veřejnosti bez omezení věku, délky strávené na trati či fyzické kondice. Účastníci budou mít nonstop příležitost díky pohybu udělat něco dobrého pro sebe i pro ty, kteří to opravdu potřebují.

Seznam deseti příběhů lidí, jimž můžete cíleně pomoci, naleznete na stránkách teribear.cz, kde se můžete seznámit i s konkrétními osudy lidí, kterým nadace pomáhá. Zároveň je zde také možnost online zakoupení čipu, který je pro účast na okruhu nutný k počítání dosažených kilometrů. Jeho cena je 200 Kč pro dospělého a 100 Kč pro dítě a platí po celou dobu akce.

Akci podpoří celá řada známých osobností, součástí bude i bohatý doprovodný program. Pomoci můžete i zakoupením dárkových předmětů Teribear. Veškeré informace naleznete na webu.