Změna cyklu

Po třicátém roce nastává u ženy přirozený pokles hladiny hormonů estrogenu a progesteronu, což může mít za následek drobné změny v jinak dosud pravidelném a poklidném cyklu. Doba trvání menstruace může být kratší, ale i delší, mít lehčí průběh nebo naopak horší, než byla žena dosud zvyklá.

Některé ženy po třicítce vstupují do tzv. perimenopauzy (přechodná fáze před menopauzou), což sebou může přinášet opět další výkyvy v menstruačním cyklu, uvádí pro server Health Jessica Shepherdová, asistentka na oddělení porodnictví a gynekologie na University of Illinois College of Medicine.

Drobné změny či nepravidelnosti v menstruaci jsou v tomto období běžné, pokud by nastaly závažnější potíže, je lepší informovat svého gynekologa.

Drobné přibírání na váze

V období mezi 20. a 30. rokem dochází k mírnému zpomalování metabolismu, může tak docházet i k drobnějšímu nárůstu na váze. Jak ale odborníci dodávají, nejde o žádné velké hodnoty. Průměrný člověk přibere zhruba jen jeden kilogram za rok. Oproti tomu, co možná mnozí slyšeli, váhové přírůstky jsou nejběžnější v období kolem dvaceti let, kolem třicítky mnohem méně.

Drobný únik moči

Samovolný únik moči je pro každou ženu strašákem, obzvlášť když ji dříve nic podobného netrápilo. K drobným 'nehodám' může občasně docházet například při kýchnutí, ale i smíchu, kašli, běhu, nebo dokonce při jógových pozicích. „S podobnými potížemi se setká každá třetí žena,“ vysvětluje Shepherdová.

Nejčastěji se tak stává u žen, které rodily vaginálně a u nichž mohlo dojít k drobnějšímu poškození svalů nebo nervů, které kontrolují močení. Jakkoli je inkontinence nepříjemná a představuje nepříjemné intimní téma k hovoru, nemusí být trvalá. Lékař podle závažnosti poradí buď speciální cviky na posílení svalů pánevního dna, případně doporučí vhodné léky.

Uspokojivější sex

Po třicítce umí žena lépe reagovat na požadavky vlastního těla, dokáže si více užívat sex jako takový, uvádějí výsledky průzkumu s názvem Personality and Individual Differences. Vědci zjistili, že ženy ve věkovém rozmezí 27 až 45 let více přemýšlejí o sexu, prožívají více sexuálních fantazií a dopřávají si více sexu než ženy těsně po dvacítce nebo dámy procházející menopauzou.