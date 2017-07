Zkrátka více hlídat svou hladinu cukru v krvi a svůj denní režim přizpůsobit horkému a dusnému počasí. A právě tato režimová opatření bývají lidmi s diabetem ignorována ještě více než správná strava.

O tipech, jak bezpečně zvládnout dovolenou i s diabetem, Právo hovořilo s MUDr. Bárou Doležalovou, lékařkou se specializací na léčbu diabetu a hormonálních poruch a jedním z odborných garantů kampaně Hlídej si zdraví.

Dostatečný příjem tekutin

Příkaz ohledně sledování příjmu tekutin platí zejména pro ty, kteří nemají pocit žízně. V létě je skutečně nutné na příjem tekutin dbát, současné názory se kloní spíše k dvěma litrům tekutin denně než k dříve doporučovaným třem a více litrům.

Vyšší příjem tekutin je nutný u lidí, kteří si svůj diabetes léčí takzvanými glifloziny – tabletkami, které vedou ke zvýšenému obsahu cukru v moči a tím i k větším ztrátám tekutin (půl litru denně).

Vhodné nápoje

Nejvhodnějším nápojem pro diabetiky je čistá voda! Umělá sladidla rozhodně nejsou pro zdraví nezbytná ani přínosná, a pokud to zvládnete bez nich, bude to rozhodně lepší.

Alternativní cukry, jako je třeba fruktóza, jsou k doslazování zcela nevhodné. K létu patří ovoce a dobře vychlazené ovocné šťávy, ale pozor! Ačkoli je ovocný džus tekutý, nedá se považovat za nápoj vhodný k zavodnění.

Džus nemá tolik vlákniny jako ovoce, z něhož byl vyroben, zato má všechen cukr, který v ovoci původně byl. Osobám léčeným pro diabetes proto džusy rozhodně nejsou nedoporučovány.

Alkohol

Nezbývá než opakovat: všeho s mírou. Zejména destiláty mohou u lidí na inzulínu vést k velmi závažné a špatně léčitelné hypoglykémii.

S létem jdou ruku v ruce párty, grilování a posezení s přáteli, kde je obvykle k ochutnání spousta dobrot. Připravte na takovou akci vlastní dia pohoštění, budete mít jistotu o hodnotách konzumovaného jídla.

Fyzická zátěž zlepší reakci na inzulín na mnoho dalších hodin. Hypoglykémie tedy nemusí nastat během aktivity ani bezprostředně po ní, ale třeba i během následující noci. Je vhodné se předem poradit s lékařem o eventuálních úpravách dávky inzulínu.

Vysoká teplota a inzulín

Ponecháním inzulínu (byť v penálu) v zaparkovaném autě při teplotách až 70 stupňů Celsia dojde téměř jistě k denaturaci inzulínu a následně snížené účinnosti roztoku, i když nemusí být patrné žádné změny barvy nebo zkalení roztoku v inzulínovém peru.

Zároveň jsou horka nebezpečná i pro samotného diabetika. Hrozí mu zejména dehydratace, s ní jde ruku v ruce hyperglykémie. Při nedostatečném zavodnění organismu se totiž inzulín z podkoží, kam si ho nemocný obvykle aplikuje, jen velmi obtížně vstřebává do organismu a hrozí tak jeho nedostatek v těle a ruku v ruce zvýšení hladiny glukózy v krvi, tedy hyperglykémie, která s sebou nese vážná zdravotní rizika.

Aplikační místa

Dbejte na to, abyste aplikační místa správně střídali a vyhýbali se oblastem, které jsou fyzicky zatěžovány. Například během cyklistické dovolené je jistě vhodnější aplikace inzulínu do břicha než do stehna.

Užívejte si, sportujte, buďte aktivní, ale s rozumem. Vhodnou aktivitou je třeba plavání, turistika, lehké projížďky na kole.

Pozor na záněty a zranění

Letní období svádí k chození bez ponožek nebo úplně bez bot. Pokud se takto rozhodnete, je nezbytná pravidelná kontrola plosek nohou, a to i pokud vás nic nebolí. Otevřená rána na noze diabetika je rozhodně tím nejhorším suvenýrem.

Volné pantofle z umělé hmoty v kombinaci se zpocenýma nohama a třeba ještě zbytkem písku nebo kamínků z pláže mohou vést k rozvoji kožní rány již během několika desítek kroků!