Díky pokročilým metodám a vývoji technologií lze operačním zákrokem vyřešit téměř jakoukoli refrakční vadu. Fakické čočky ICL se přidávají k původní čočce. Vyrábějí se z jednoho kusu tenkého a vysoce flexibilního kolameru, který absorbuje UV-záření.

„Vlastní čočka svojí akomodací zajistí vidění na blízko, umělá na dálku. Ideální věk pro tyto zákroky je mezi 21 a 40 lety, dioptrická vada od -3 do -18 dioptrií, nebo až +10 dioptrií s cylindrickou vadou nebo bez ní,” upozorňuje docentka MUDr. Šárka Skorkovská, CSc., primářka oční kliniky NeoVize Brno.

Výhodou těchto nitroočních čoček je, že svou hmotností nezatěžují nitrooční struktury a nijak je nedráždí. Vhodné jsou i pro aktivní sportovce.

„Kvalita zraku, kterou přinášejí, navíc může být při vyšších stupních refrakčních vad dokonce lepší než u laserových zákroků, protože nitrooční čočky zachovávají původní tvar rohovky,“ vysvětluje primářka Skorkovská.

Vyšší počet dioptrií komplikuje život



„Silné brýle jsou těžké a nepohodlné, navíc dochází ke zúžení omezení zorného pole a následně ke ztrátě periferního vidění,“ upozorňuje klinický psycholog Mgr. Petr Křenek a dodává: „Tento diskomfort člověka omezuje v běžném životě a vyřazuje ho z mnoha pracovních i volnočasových aktivit. Výsledkem je narůstající nejistota a ztráta sebevědomí, která může vést jedince k pasivitě, vyhýbání se kolektivu a také k depresím.“

Ani střídání brýlí s kontaktními čočkami mnohdy situaci neulehčí. Navíc jedinci s oční vadou od -18 dioptrií už kontaktní čočky ani nemají k dispozici.

Vše se také stupňuje věkem. Čím je zraková ostrost s přibývajícím věkem nižší, tím větší má člověk potíže při čtení, psaní, při rozpoznávání lidí podle obličeje, při identifikaci drobných předmětů, při řízení auta má ztíženou orientaci v prostoru a hůře se adaptuje na změny intenzity osvětlení.

I zraková omezení tak mohou vést k pasivitě či depresi. „Nitrooční operace může v těchto případech výrazně zkvalitnit jejich život nebo je přímo do života vrátit,“ dodává psycholog Petr Křenek.

Pro pacienty ve věku od 45 let je přitom nejvhodnějším řešením úplná výměna nitrooční čočky. „Při tomto zákroku je vlastní čočka odstraněna a nahrazena speciálními typy umělých nitroočních čoček, jež zajišťují dobrou zrakovou ostrost na různé vzdálenosti, a to bez nutnosti nosit brýle. Implantace nitroočních čoček probíhá také při operacích šedého zákalu, a to většinou u pacientů starších 65 let,” upozorňuje primářka.