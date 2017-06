Speciální počítačový program vytvořil tým odborníků, který vedla špičková fyzioterapeutka PaedDr. Martina Končalová. Program je součástí rehabilitační metody MFK. Ta pomáhá s nejrůznějšími svalovými problémy předním sportovcům, přetíženým manažerům a osobnostem ze showbyznysu, stejně jako úplně obyčejným lidem.

Metoda využívá svalové testy. Klient při nich testuje svou sílu, drží například ruku proti paži fyzioterapeutky. Důležité je, že to dělá v určité poloze, při které se zapíná konkrétní sval nebo svaly.

Fyzioterapeutka potom ohodnotí sílu jejich tlaku, respektive napětí. Výsledný údaj zaznamená do počítače nebo do tabletu.

Rehabilitační ošetření

FOTO: Milan Malíček, Právo

Speciální program všechny údaje vyhodnotí a na schématu těla ukáže, které svaly mají problémy a které jsou v pořádku. Klient díky tomu vidí svůj stav, a navíc přehledně zmapovaný.

Stres svalům škodí



Po vyšetření fyzioterapeutka ošetří oslabené svaly pomocí různých technik, aby zmírnila problémy nemocného. Pak je znovu otestuje. Klient vidí v počítači, co se zlepšilo a co ne. Fyzioterapeutka mu vysvětlí, jak vybrané cviky dělat, aby vycházely z jeho možností a neublížil si. Měl by je cvičit zlehka, s co nejmenší námahou. A zatěžovat jenom zdravé svaly, ty postižené ne. V tom mu pomáhají obrázky svalů, které vidí v tabletu. Červená mapa zobrazuje oslabené svaly, zelená ty, které jsou v pořádku.

Jóga kombinovaná s fyzioterapií je výborná na protažení, uvolnění i posílení svalů. Ale pracuje také s energiemi, s dechem, a tedy i s emocemi. Pomáhá pacienta zklidnit a zrelaxovat. To je důležité. Protože spoustu svalových problémů zhoršuje stres.

Ublížila mu jinak zdravá jízda na kole



Když přišel padesátiletý manažer do Centra MFK v Praze, byl na tom opravdu špatně. Před pár týdny skončil kvůli bolavým zádům v nemocnici na kapačkách. Ty mu sice uvolnily bolesti, ale pak se jeho stav opět zhoršil. Záda ho bolela opravdu hodně a bolest vystřelovala i do nohou. Budil se kvůli tomu ze spaní.

Fyzioterapeutka ho vyšetřila a pochopila, že je úplně vyčerpaný. Trávil v práci příliš mnoho hodin. Ukázalo se také, že před měsícem začal jezdit do zaměstnání na kole. Chtěl si zlepšit kondici a zároveň i zhubnout. Měl to z domova do zaměstnání zhruba pět kilometrů. Ráno pět kiláčků tam, večer pět zpátky.

Mapa oslabených svalů, která se zobrazuje v tabletu.

FOTO: archiv, Právo

Fyzioterapeutka mu vysvětlila, že deset kilometrů na kole představuje celkem přijatelnou zátěž, ale ne v jeho případě. Jeho práce ho opravdu vyčerpávala, navíc neměl valnou kondici.

Proto se pro muže stalo i 10 kilometrů onou příslovečnou kapkou, po které pohár přetekl. Zvlášť když ráno často spěchal, a jezdil tedy ve stresu.

Manažera překvapilo, že se něco tak zdravého, jako je jízda na kole, mohlo stát tou poslední kapkou, která mu zablokovala záda.

Klientka cvičí jógu za asistence fyzioterapeutky, která hlídá přesné provedení cviku.

FOTO: Milan Malíček, Právo

Jeho lékem se stala MFK fyzioterapie spojená s jógou. S tou dosud neměl žádnou zkušenost. Fyzioterapeutka vybrala podle diagnostiky takové cviky, které se hodily pro řešení jeho konkrétního problému. A při cvičení dohlížela na to, jestli je dělá přesně tak, jak má.

Tělo reagovalo příznivě. Ve svalech se postupně snižovalo napětí vyvolané stresy a uvolňovaly se stažené svaly. Manažer cvičil opravdu poctivě. Rychle pochopil, že tato terapie neslouží jen k tomu, aby se zbavil svých momentálních potíží. Má mu také pomoci, aby se naučil efektivně dbát o zdravý pohyb.

Uvědomil si, že začal vnímat to, co mu signalizuje jeho tělo, a má zase radost z pohybu. A vlastně nejen z pohybu.

Kdy jóga ubližuje a kdy pomáhá



Čtyřicetiletá učitelka měla už delší dobu potíže s ramenem. Intenzivně ji začalo bolet poté, co celý víkend stříhala stromy a pracovala na zahradě. Na pobolívání svalů jí bezvadně pomáhala jóga. Jenže tentokrát nezabírala. Naopak. Její problémy se po cvičení dokonce zhoršovaly. Ruku pak nemohla ani zvednout. Bolesti ji dokonce budily ze spaní, když se v noci přetáčela v posteli.

Když přišla na rehabilitace, fyzioterapeutka ji vyšetřila a na obrazovce tabletu jí ukázala, které svaly má unavené a jak výrazně. Učitelka rychle pochopila, že se jí s fyzioterapeutkou lépe spolupracuje, když své problémy vidí a chápe je.

Cvičení jógy spojené s MFK fyzioterapií jí pomohlo vyřešit akutní problémy. Část bolestí zmírnila stimulace reflexních bodů, následně spolu ženy vybraly vhodné cviky. Ukázaly si, jak posilovat zdravé svaly a nepřetěžovat ty, které si klientka oslabila kvůli práci na zahrádce.

Při každé návštěvě rehabilitace viděla na počítači, jak rychle se zlepšuje. Jógu si dávkovala sama. Postupně přidávala další cviky, navíc i v těžším provedení. Během dvou měsíců byla úplně v pořádku a v takové kondici, že jí nevadila ani práce na zahradě.

Ošetření metodou MFK zdravotní pojišťovny neplatí, klient si ho musí hradit sám. Ceny se pohybují od 700 do 1500 Kč za ošetření.