Nejvíce zatěžované jsou během lyžování svaly na dolních končetinách. Jde hlavně o lýtkové a stehenní svalstvo, které je namáháno v důsledku nárazů těla o terénní nerovnosti a také snahy udržet rovnováhu na lyžích.

Důležitou roli sehrávají ale i ohýbače a natahovače kolene, které také přenášejí veškeré tlaky a otřesy, které vznikají při sjíždění sjezdovky. Podobně jako hýžďové svaly, které působí jako stabilizátory, přičemž pomáhají při ohýbání a natahování nohou a zároveň při zevní rotaci nohy, díky které lyžař ovládá směr lyžování.

Kromě svalů na nohou jsou ale namáhány i břišní svaly a svaly na pažích.

Když dojde k přetížení svalů



Pokud při lyžování zatížíte svaly příliš, mohou v důsledku vzniklých trhlinek ve svalových vláknech bolet, a to i několik dní. V takových případech je zapotřebí nepodceňovat situaci a okamžitě začít s regenerací svalů. Pokud tak neučiníte, pak vám hrozí svalová horečka, která se projevuje tak, že další den po námaze nemůžete vstát ani z postele.

Svaly vás velmi intenzivně bolí, a to i v klidovém režimu, vše může doprovázet zvýšená teplota. Ta se objevuje v okamžicích, kdy se v extrémně přetížených svalech objevuje jako reakce na nadměrnou zátěž zánět.

Jak na regeneraci svalů po lyžování



„Po každém sportovním výkonu by si měl unavený a vyčerpaný jedinec dopřát klid a poté saunu, která pomůže s vyplavením toxinů z tkání. Po odpočinku v relaxační místnosti je vhodná masáž celého těla. Ta opět podpoří prokrvení svalstva a vyplavení toxinů z tkání a zároveň uvolnění napětí ve vazech a šlachách. Ideální je, pokud jsou při masáži používány oleje s jemnou vůní, které dokážou uvolnit nejen tělo, ale i mysl,” doporučuje masér Oto Páleš z Grandhotelu Praha v Tatranské Lomnici ve Vysokých Tatrách.

Klasickou saunu lze nahradit i bylinnou saunou či parní lázní. „K regeneraci může pomoci i vířivá vana, Kneippův chodník pro masáž nohou či pobyt v akvaparku,” dodává Vojen Smíšek ze společnosti Lipensko.

Po masáži je důležité dodržovat i pitný režim. „A to nejlépe v podobě vody, minerálky, ovocného džusu. Naopak vyhnout byste se měli alkoholu, kávě, či bublinkovým nápojům,” doplňuje Oto Páleš.

Pokud vás bolí tělo a vy nemáte jinou možnost, pak si alespoň dopřejte tzv. kontrastní sprchu - střídání proudu teplé a chladné vody.

Nezapomínejte ani na vhodnou stravu, která by měla být bohatá na bílkoviny, které tvoří stavební kámen svalové hmoty, a po každé aktivitě by měly být náležitě doplněny.

Samozřejmostí by pak měl být dostatek spánku, jelikož při něm dochází k nejlepší svalové regeneraci. Po každé větší zátěži by tak měl být spánek co nejdelší.