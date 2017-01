Komplexní cviky, které posílí svaly celého těla

Pokud patříte k lednovým nadšencům fitness a máte předsevzetí, že shodíte nějaké to kilo navíc, měli byste vzít v prvé řadě v potaz svůj zdravotní stav a sportovní historii. To, že do toho vlítnete tak říkajíc po hlavě, může způsobit konec rychleji, než byste si přáli.