Podle lékařů byla ženina nemoc nevyléčitelná, zkusili na ni totiž 26 různých druhů antibiotik, ale žádná nezabrala. Sedmdesátiletá Američanka zemřela minulý rok v září.

Podle CDC Morbitity and Mortality Weekly Report se žena krátce před smrtí vrátila z delšího pobytu v Indii. Už tam ale byla několikrát hospitalizovaná. Po návratu do Spojených států ji do akutní péče v polovině srpna přijala nemocnice v Nevadě, napsal Telegraph.

Žádný lék nedokázal bakterii zastavit



Už o týden později se místní zdravotnické orgány dozvěděly, že žádný pokus lékařů o uzdravení, anebo alespoň zmírnění nemoci, nefungoval. CDC později uvedlo, že žádný lék, dostupný v současné době na trhu, nepomohl se zastavením šíření této velmi nebezpečné bakterie.

„Zkusili jsme všechno, co je ve Spojených státech k dispozici. Léčba ale nebyla účinná,“ řekl doktor Alexander Kallen z CDC zdravotnickému serveru Stat, který první na tento neobvyklý případ upozornil. „Podle mě je to znepokojující. Spoléháme se totiž na nová antibiotika, ale jsou nemoci, které si na ně mohou vyvinout rezistenci rychleji, než na ně najdeme ten správný lék,“ dodal.

Vzorek, který byl poslán do laboratoří CDC, ukázal, že bakterie může obsahovat enzym, který činí infekci rezistentní vůči mnoha dostupným antibiotikům. Podle odborníků je takový nález velmi neobvyklý a v podobných situacích jsou nutná určitá opatření, která budou podobné případy izolovat.

Případ nebyl ojedinělý



Podobný případ výskytu superbakterie ale nebyl v Americe za minulý rok ojedinělý. Objevil se u dalších čtyř pacientů. U těchto lidí se zjistilo, že bakterie byla odolná i proti kolistinu, což je jedna z posledních možností, která se nasazuje (i přes své mnohé nežádoucí účinky), když léčba běžnými antibiotiky nezabírá. Naštěstí se zjistilo, že tato bakterie, nazvaná MCR-1, není vysoce nakažlivá.

CDC se domnívá, že antimikrobiální rezistence je jednou z nejzávažnějších forem ohrožení veřejného zdraví, které Amerika v současné době čelí.