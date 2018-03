Jak dostat nohy do kondice

Úplně první, co byste měli udělat, je jednoznačně navštívit odborníka, který vám na základě vyšetření sdělí, v jaké fázi se váš problém nachází. Není vhodné ho zanedbat a je důležité začít situaci řešit co nejdříve. Drobné křečové žilky nepředstavují jen kosmetický problém. Lidé by si měli uvědomit, že se s největší pravděpodobností brzy rozrostou ve větší a mnohem nebezpečnější křečové žíly.

Začněte hned ráno - Odhrňte peřinu, natáhněte nohy a kružte kotníky nejprve na jednu a pak na druhou stranu, propínejte a krčte prsty u nohou, v závěru „jeďte na kole“ - vleže, jak nás to učili ve školce na tělocviku. Poté pomalu z postele vylezte, přesuňte se do koupelny a dejte si ranní sprchu, při níž budete střídavě sprchovat nohy studenou a teplou vodou od chodidel směrem vzhůru. Čas, který tomuto věnujete, se nijak nepromítne do vašeho ranního režimu, ale vaše cévy se zpevní a prokrví.



Než vyjdete z domu - dobře si rozmyslete, co si vezmete na sebe. Většina postižených křečovými žilami má i příčně plochou nohu. Zde bych doporučil speciální vložky do bot. V případě již vzniklých křečových žil je také vhodné nosit speciální zdravotní elastické punčochy. Rovněž není dobré nosit příliš úzké kalhoty a punčocháče, ponožky vás nesmí škrtit.



Běžný pracovní den - nejlepší prevencí je dostatečný pohyb. Proto zkuste v práci víc chodit a pohybovat se. Zapomeňte tedy na výtahy a další moderní vymoženosti. Pokud vám chůze do schodů činí problémy, jděte pomalu a dělejte si přestávky. Jakmile si na to zvyknete, můžete si schody vyjít třeba třikrát. Stoupání do schodů totiž mobilizujete lýtkové svalstvo a podporujete tak zpětné proudění krve. Dlouhé sezení, ale i stání podporuje vznik křečových žil a zhoršuje jejich stav. Jestliže je toto přesně váš případ, zkuste se jednou za hodinu projít po kanceláři nebo vsedě kružte a kývejte nohama, abyste alespoň trochu rozproudili krevní oběh.



Cvičení a sporty - udělejte si jednou, dvakrát v týdnu čas sami na sebe a zacvičte si. Pokud nemůžete v týdnu, věnujte se sportu alespoň o víkendu. Nejjednodušším a nejméně náročným sportem je obyčejná chůze. Vezměte si pohodlné boty a vydejte se na procházku po okolí nebo třeba na nákup. Zrovna tak můžete vzít kolo a pro pečivo na snídani si do nejbližšího obchodu zajet. Nejúčinnějším sportem při problémech s křečovými žilami je ale rozhodně plavání. Nohy si procvičíte, aniž byste je zatěžovali vlastní vahou.



Nevhodné sporty - snad jediný sport, který se při výskytu křečových žil vyloženě nedoporučuje, je jízda na koni. Nejvhodnější nejsou ani sporty s rychlými starty a doskoky jako například tenis, badminton a squash, dále odbíjená a košíková. Tyto sporty však spíš zhoršují již vzniklé křečové žíly, po jejich odstranění lze ve sportech pokračovat. Dále křečovým žilám nesvědčí výrazné změny teplot, a proto je vhodné i saunu odložit na období po odstranění varixů.