Výmluvy, proč ho nemůžete opustit. I když víte, že byste měla

Nejeden vztah bývá jako na houpačce. Zatímco zpočátku bývá vše zalité sluncem, postupem času se začínají projevovat rozdíly partnerů a prohlubovat hádky, až vztah dospěje do fáze, kdy je lepší ho ukončit. Jenže to nebývá mnohdy tak jednoduché, i když by to za daných okolností bylo to nejlepší.