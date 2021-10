Proč zůstáváte s někým, kdo vás nemiluje

Pokud ale poznáte skutečné důvody, proč se stále držíte někoho, kdo vás nemiluje, a pochopíte, proč děláte to, co děláte, pomůže vám to ve výsledku provést potřebné změny a poskytnout čas na uzdravení – a hledání skutečné lásky, tvrdí pro server Yourtango vztahová koučka Mitzi Bockmannová.