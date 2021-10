Proč ženy odmítají hodné muže a dávají přednost mizerům

Věda, zejména evoluční biologie, částečně vysvětluje, proč nám darebáci tolik imponují. „Muži s velmi mužskými rysy mohou mít kvalitnější geny. To znamená, že na nevědomé evoluční úrovni jsou pro ženy atraktivnější,“ tvrdí Fugèreová.

Zamilovat se do manipulátora a tyrana není nic složitého

Určitou roli může hrát také fakt, že zlí chlapci jsou ve společnosti tabu. „Když chceme něco, co nemůžeme nebo bychom neměly, naše touha po tom exponenciálně roste,“ tvrdí sexuoložka Sarah Melanconová.

Sexuoložka Sarah Melanconová říká, že je nemožné, abychom změnily zlého muže v dobráka. „A pokud by se to ženě podařilo, pak už by nebyl tím padouchem, kterého považuje za tak neodolatelného,“ dodává Melanconová.