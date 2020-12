Miluje mě? Existuje šest způsobů, jak to zjistit

Většina mužů má hluboce v DNA zakořeněno, že chtějí být užiteční. A to zejména osobám, na kterých jim záleží. Chtějí být vašimi hrdiny, vyřešit všechny problémy a dokázat tak, že si zaslouží vaši lásku.

Jeho úkolem není vás dělat šťastnou – to je váš úkol. Muž, který vás ale miluje, bude chtít vědět, co vás dělá šťastnou a bude mu záležet na vašich pocitech. Ne nadarmo se říká: šťastná žena, šťastný život.

Mnoho mužů nedokáže pochopit, jak se žena cítí. Místo toho jsou zmatení a nedokážou v těchto emocionálních bytostech najít logiku. To, jak reaguje muž na vaše pocity, proto podle Yourtango svědčí o samotném vztahu k vám.

Pokud vás rád poslouchá a reaguje na vaše potřeby, pak je jisté, že vás opravdu miluje. Možná vás ne vždy pochopí, ale pokud i tak chce vědět, co prožíváte a jak vás může uklidnit, pak je to trefa do černého.