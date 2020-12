Když si exmanžel najde rychle náhradu, jak se s tím popasovat

„V takových chvílích je samozřejmě extrémně těžké přijmout nový vztah našeho ex. Pokud máme s partnerem děti, je to ještě mnohem těžší, jelikož i nový partner se často stává členem širší rodiny našeho dítěte. Dítě však celé situaci nemůže rozumět tak jako my dospělí. Intuitivně však děti neuvěřitelně dobře vnímají naše pocity a jsou zmatené, jak se mají v nové situaci ke komu chovat,“ říká terapeutka Lenka Matoušová ze Servisu vztahů, který patří pod obecně prospěšnou společnost Women for Women.

Jediné, co v tento okamžik pomůže, je snažit se zahojit všechna zranění, která si partneři mezi sebou způsobili, a to zejména kvůli dětem, aby před dětmi mohli dál fungovat jako rodiče, kteří mezi s sebou nemají zbytečné pře.

Co asi teď dělají? Chodí do stejných restauracích, kam mě vodil? Vezmou se? Má ji raději než mě? Má lepší sex, než byl se mnou?

„Pokud cítíte, že by vám váš bývalý mohl zodpovědět otázky, které vám dlouho kolují v hlavě, udělejte to. Pokuste se ale zůstat klidní a zbytečně netahat do rozhovoru emoce. Ne vždy je to jednoduché, ale jen tak se dozvíte, co opravdu chcete,“ doporučuje sexuální terapeutka Sari Cooperová.