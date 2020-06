Jak ženy prožívají krizi středního věku

V práci chybí dynamika. Druhým spouštěčem mohou být i stojaté vody v zaměstnání, žena pracuje bez perspektivy na zlepšení a změnu. „Mnoho z nás je od mládí utvrzováno v tom, že si máme najít dobrou práci a kariérně růst. Co když ale už není kam postupovat?“ ptá se osobní koučka Melody Wildingová. „Moje klientky po letech vysokorychlostního výkonu v zaměstnání najednou začnou štěkat na kolegy a mají pocit, že tlučou hlavou do pomyslné zdi. Tyto projevy nejsou v souladu s jejich skutečnými povahami ani dosavadním přístupem k práci.“ Za změnou chování stojí otázky typu: Má to, co dělám, vůbec nějaký smysl? Ženy se bojí, že budou jen odevzdaně čekat na důchod.