Jak se v dospělosti vypořádat s toxickými rodiči

Jeden z klientů klinického psychologa Craiga Malkina například vyrůstal s otcem, který mu neustále vštěpoval, že by se měl více zocelit a nechat si narůst hroší kůži, pokud se jedná o emoce. To vedlo ke spoustě studu a zmatku kolem jeho vlastních emocí a k boji, který ho provázel až do dospělosti.

Rodič by měl akceptovat váš názor, i když se s ním do značné míry neztotožňuje. Měl by poskytnout prostor pro zdravou diskusi a nabídnout kompromisy.

Naopak toxičtí rodiče kritizují nejen to, co děláte, ale i to, kdo jste. „Často poukazují na to, co s vámi není v pořádku. Ať už jste příliš citliví, hloupí nebo cokoliv jiného. Dávají vám pocit, že bez ohledu na to, co děláte, nejste dost dobří nebo jste nesplnili jejich standardy nebo očekávání ohledně toho, čím doufali, že se stanete,“ říká Streepová.