10 rad, jak se dát jen tak do řeči

První věc, na kterou bychom si měli podle odborníků dávat pozor, je řeč těla. Nejde jen o adekvátní oční kontakt, úsměv a přátelská gesta rukou, jako jsou třeba otevřené dlaně. Také bychom si měli všímat, jestli necháváme druhé osobě dostatek osobního prostoru a zda neblokujeme cestu k případnému odchodu. Pokud například zatarasíte dveře v malé firemní kuchyňce, člověk v ní se bude cítit nepříjemně.

Představte si, že mluvíte se starým známým. Téma, jímž začnete, je důležité, ale roli hrají i vaše aktuální pocity a nálada. Emoce jsou „nakažlivé“. Včetně nervozity, již tímto trikem zmírníte. Navíc, když se k neznámému člověku chováte jako k někomu, koho znáte a máte rád, budete mu hned sympatičtější!

Okomentujte prostředí. Pokud o člověku, kterého chcete oslovit, nevíte vůbec nic, tedy nevíte, co ho zajímá, natož co ho opravdu těžce nezajímá, poznamenejte něco k situaci, ve které se oba nacházíte. Jde to v jakémkoliv prostředí. V hotelovém lobby můžete okomentovat vkusné zařízení, na autobusové zastávce zase to, že tu dnes čeká mnohem méně lidí.

Volte univerzální témata. Všichni o nich mluvíme - o počasí, aktuálních zprávách, sportu, zábavním průmyslu. Jsou velmi užitečná, protože šance, že se trefíte do něčeho, o čem ten druhý něco ví, je velká. Toto je navíc velice dobrý způsob, jak prolomit ledy ve skupině lidí. Na otázku: „Viděli jste včerejší utkání?“ většinou odpoví kladně alespoň jeden člověk. Samozřejmě, chce to rozumný výběr. Vypálit na někoho jásavě o posledních úspěších našich biatlonistů na peróně při čekání na vlak moc vhodné není. Tady to chce spíš začít pěkně po anglicku třeba o počasí.

Nechte si poradit. Pokud jste třeba na horské chatě a vidíte někoho s lyžemi, zeptejte se, který svah je podle něj nejlepší, kde se dá dobře najíst atd. Je to skvělý způsob, jak začít a jak si rychle padnout do noty. Ptejte se, i když už odpověď znáte, případně by bylo snadné najít ji ve vašem chytrém telefonu. Otázka se hodí zvlášť ve chvíli, pokud nemůžete rychle přijít na jakékoliv jiné téma.

Zajímejte se o toho druhého. Někdy se stydíme začít prostě proto, že se cítíme pod tlakem. Máme dojem, že musíme být zábavní a zajímaví. Představte si, že k vám v jakékoliv sociální situaci přijde neznámý člověk a začne žoviálně vyprávět o sobě. Asi si řeknete: „Přece jsem se neptal.“ Zato projevený zájem potěší. Na večírku se třeba zeptejte, jak zná dotyčný hostitele, v parku na rasu či věk psa, kterého daná osoba venčí.

Řekněte kompliment. Do řeči se většinou chcete dát s někým, kdo je vám sympatický, a tak na něm či na ní už vidíte něco pozitivního. Být v prvních větách příliš osobní se nevyplácí, ale při chvále střihu kabátu nebo účesu lidé obvykle roztají. Ocení to i kolegyně v práci.

Poznamenejte něco příjemného. Možná jste to zažili ve vlaku či ve fitku - někdo se s vámi dá do řeči a neuběhne ani pár vteřin, a už si začne stěžovat na zdraví nebo nadávat na politika, kterého jste shodou okolností volili. Obvykle se pak nemůžete dočkat, až se budete moci vytratit. Vy sami tedy takhle hovor nezačínejte. Na většině situací se totiž dá najít a vypíchnout něco pozitivního. Například: „Neuvěřitelné, je leden - a takový slunečný den!“

Představte se. Neplatí to vždy a všude, na ulici asi nikoho takhle přepadat nemůžete. Dáváte tím jasně najevo, že se s tím druhým chcete seznámit. Dovolit si to ale můžete v pracovním prostředí, na józe nebo v hotelu či na večírku.