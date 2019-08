Dobré vztahy jsou možné i po rozvodu

Rozvod mnoho lidí hodnotí jako jednu z nejbolestivějších a nejkomplikovanějších událostí svého života. Komunikace s bývalým partnerem se během něj často dostává až za hranice únosnosti, v lepším případě do bodu nula, což je devastující hlavně pro děti. Je možné nastavit dobré vzájemné vztahy i po všem, co k rozchodu vedlo? Ano, ale dá to zabrat.