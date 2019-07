Zuzana Musálková, Právo

Čtyřicet: šance na toho pravého



Právě čtyři křížky na krku je možná paradoxně ten správný věk k nalezení opravdové lásky.

„Vztah, který vznikne v pozdějším věku, může být postaven na hlubších základech,“ povzbuzuje vztahová expertka Juliana Morrisová. „Poté, co si žena vydobude místo v životě, vlastní osobnost a zná své hodnoty, má větší šanci najít někoho, kdo se k ní dobře hodí,“ tvrdí. A ještě nemusí být úplně pozdě na další rodinu.

Pokud se tedy rozhodnete, že se do toho opravdu opřete a už si konečně najdete toho pravého, neztrácejte trpělivost, i když máte pocit, že vás tlačí čas.

Bela Gandhiová, americká vztahová expertka a provozovatelka Smart Dating Academy, považuje tuhle ctnost za základ. „Nezadaní čtyřicátníci se často chovají jako prémioví zákazníci internetového obchodu. Myslí si, že zaškrtnou pár políček s požadavky a do osmačtyřiceti hodin jim doručí dokonalého kandidáta.“

Svým klientům doporučuje, aby zůstali pozitivní a nevzdávali to, což se mnohým stává a propadají zoufalství. „Berte vlastní frustraci jako sněhovou bouři, jen vám vaši dodávku zdrží,“ radí.

„Opravdu není nutné nadefinovat si každou vlastnost jako položky na nákupním seznamu. Zamyslet se ale nad tím, co by splňovat měl a kde zvládnete udělat kompromis, je dobrý první krok k cestě za vztahem,“ říká terapeutka a socioložka Markéta Šetinová. Trpělivost je výhodou i při poznávání potencionálního partnera.

„Pokud na prvním rande rychle usoudíte, že už to za druhé nestojí, zaděláváte si na celkový neúspěch vašeho snažení,“ vysvětluje vztahová koučka Nikki Novová.

„V tomto věku žena ví, co chce, ale také se cítí tlačena do toho, aby to rychle našla. Mezi následováním intuice a neopodstatněným odsuzováním je tenčí hranice, než by se mohlo na první pohled zdát. Někdy eliminujete potenciální partnery příliš rychle,“ myslí si koučka.

Pokud tedy narazíte na jednu vlastnost, která se vám nelíbí, neutíkejte a zkuste vidět i ty další, které by se vám mohly líbit.

Padesátkou to může znovu začít



Věkové skupině žen (ovšem i mužů) nad padesát let odborníci radí uspořádat si priority. Drtivá většina padesátnic, ale i padesátníků, manželství už zažila, takže po pevném svazku toužit může, ale také nemusí.

Přejete si partnera pro život, opravdovou lásku a romantiku, nezávazný románek, nebo kamaráda na výlet? Výhodou zralé ženy je právě to, že už ví, co chce, a tak se může zaměřit na hledání někoho se stejnými hodnotami.

Podle amerického experta na vztahy Davida Bennetta mají padesátníci, kteří úspěšně randí, jisté společné znaky. „Atraktivita je poměrně široký pojem a samozřejmě zahrnuje vzhled a osobnost, takže ti, kteří dbají o své tělo i mysl, jsou v navazování vztahů úspěšní.“

Přeloženo do nepřikrášleného jazyka – ve věku padesát plus už to, že někdo dobře vypadá, obvykle není jen přírodou. Bez většího či menšího (to u těch šťastnějších) úsilí v péči o sebe se to neobejde.

A pokud hledáte vztah, měli byste se s tím počítat. Čili cvičit, abyste byli fit – chcete přece s novým parterem ještě něco zažít, něco podnikat. O slušivém oblečení a upravenosti vzhledu ani nemluvě. A to platí jak pro ženy, tak pro muže.

Dámy zralého věku podle Bennetta také často vědí, že nemusejí nikam spěchat a snažit se překotně začít nový vztah. Jsou si vědomy toho, že mají vlastní život, a tak do něj není třeba někoho přidávat za každou cenu.

Samy sebe ohodnocují jako schopné si dobře vybrat. „Šedesát procent lidí ve věku padesát plus uvádí, že nyní dělají lepší rozhodnutí ohledně kompatibilit partnera, než tomu bylo v jejich mladším věku,“ upozorňuje Bobbi Palmerová, koučka zaměřující se na milostný život a navazování vztahů žen v druhé polovině života. Pro ty, které hledají novou lásku, má tři rady.

1. Nehledejte společnou řeč pomocí předešlých negativních zkušeností. Začíná to nevinně, pomocí otázek jako: ‚Co se přihodilo ve tvém manželství?‘, nebo ‚Jaké je pro tebe randění online?‘ a najednou zjistíte, že si rozumíte v tématu o rozpadu manželství nebo porovnáváte svoje nenormální nebo nepříjemné rande. Tato témata nechte na později.

2. Nevolejte mu, pokud nezavolá sám. I když bylo rande skvělé a vy ho zase chcete vidět, odolejte pokušení. Pětadvacátník se může držet zpátky a snažit se udělat si pořádek v hlavě a v srdci, takže ho případné povzbuzení z vaší strany může potěšit a pošoupnout o krok dál.

Ale zralý muž už, stejně jako vy, také ví, co chce. Dejte mu nějaký čas, aby se ozval, ale pak si řekněte ‚No a co‘ a jděte dál.

3. Nespěte s ním, pokud nejste opravdu připravená na sex. Ano, toto pravidlo platí i pro zralé, chytré a kompetentní ženy.

„Ve své praxi se velmi často setkávám se ženami, které příliš rychlé intimity v dané chvíli litují. Poslední věc, kterou v pětapadesáti chcete, je probudit se se stejným špatným pocitem, který jste měla na koleji.“

Na druhou stranu je třeba dodat, že podle amerických výzkumů mají padesátníci sexuální aktivity rádi, a to dokonce víc než mladá generace. Třiadvacet procent Američanů ve věku mezi 18 až 29 lety nemělo žádnou sexuální aktivitu rok a déle, zatímco mezi padesátníky se to týká jen 13 procent z nich.

Neztrácejte čas a připojte se



A na závěr dvě doporučení, která fungují obecně: