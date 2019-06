bok, Novinky

Vyrovnat se s nevěrou, která se týká vás samotných, nebývá jednoduché. Stejně tak je obtížné vypořádat se s tím, když zjistíte nevěru blízkého kamaráda či člena rodiny. Dokázali byste vše tajit, nebo byste neváhali a dotyčnému vše prozradili, i když by to znamenalo, že mu ublížíte?

Jak dokládá příběh jisté nejmenované Angličanky, dosahy nevěry dokážou být mnohdy zamotané a ničit vztahy partnerské i kamarádské.

„Nicolu a Mika (reálná jména byla změněna) jsem potkala na Bristolské univerzitě před 30 lety a stali se z nás nerozluční kamarádi,” začíná vyprávění žena, která v té době nevěřila, že by jejich kamarádství mohlo cokoli ohrozit, uvádí server Telegraph.

Nerozluční kamarádi



Pevnost kamarádství se jí potvrdila poté, co se její manžel pouhého půl roku po svatbě zabil na motorce. Byli to právě Mike a Nicola, kteří jí dodávali odvahu a starali se o ni. I díky nim se ze všeho po čase dostala a po několika letech se znovu vdala a měla děti. S Mikem, Nicolou a jejich dětmi jezdili všichni na společné dovolené.

To se ale jednoho dne změnilo. Když byla mladá matka na pracovní konferenci, všimla si v areálu hotelu, kde se vše konalo, i Mika. Když ho chtěla oslovit, všimla si vedle něj i pohledné ženy se zrzavými vlasy, která se k němu velmi měla.

„Po zbytek dne jsem se nemohla na nic soustředit, chtěla jsem ho najít. Podle návštěvní knihy na seznamu nebyl, ale dohledala jsem jméno ženy, kterou jsem s ním viděla. Byla členkou našeho sdružení obyvatel, což mi následně došlo,” dodává.

Po večeři už to nevydržela a zjistila si číslo jejího pokoje, aby si s ní promluvila. Když jí žena otevřela, na posteli v pokoji seděl Mike, jen v šortkách. „Odstrčila jsem ji a začala na něj křičet, že to řeknu Nicole, pokud s tím okamžitě nepřestane. Jen mi suše sdělil, že to není moje věc, popadl mě za ruku a vyvedl mě z pokoje,” popisuje žena, co následovalo.

Jelikož to ale nechtěla nechat jen tak, zavolala to svému manželovi. Ten souhlasil, že je to hrozné, ale zároveň jí poradil, aby se raději víc neangažovala. Jeho žena jen odvětila, že kamarádka si přeci zaslouží znát pravdu. Kdyby věděla, že to bude znamenat konec jejich přátelství, možná by se do toho tolik nehrnula.

Rodinu nevěra nerozbila, kamarádství ano



„Nicole i Mikovi jsem se několik týdnů vyhýbala, až jsme se potkali na jedné party. Všimla jsem si ho a šla si s ním promluvit, ale vše rychle opět utnul s tím, že to není moje věc. Věděla jsem, že to Nicole musím říct, proto jsme se sešly druhý den na kávu,” popsala žena jeden z posledních dnů jejich kamarádství.

„Jakmile jsme dosedly, všechno jsem jí řekla. Prý měla sama dlouho podezření, že se něco děje, protože Mike býval poslední dobou často mimo domov. Byla z toho strašně smutná, ale jakmile jsem jí řekla, že jsem na Mika narazila v hotelu a konfrontovala ho, začala na mě křičet, proč jsem to udělala. Je to strašné, ale ona jednoduše nechce svoje manželství ani tak nechat zaniknout. Když jsem jí odvětila, kde je její hrdost, že nás přeci Mike všechny zklamal, najednou se zvedla a odešla. To bylo naposledy, co jsme spolu mluvily,” dodala smutně.

Od té doby uplynuly už čtyři měsíce, a i když se žena své kamarádce i jejímu manželovi snažila volat a psát, nikdo z nich ji nekontaktoval zpět. „Manžel si myslí, že se to přežene, ale já o tom nejsem přesvědčená. Nicola trestá mě místo svého manžela, který ji podvádí, a mě to ničí. Ale nelituji, že jsem jí to řekla. Zaslouží si znát pravdu, za všech okolností,” uzavřela své vyprávění.