Tereza Lindauerová, Novinky

Odsoudit ty, kteří se do vztahu s ženatým mužem či vdanou ženou dostali, je jednoduché, nic ale není černobílé a pohnutky k tomu, aby takový „kontroverzní“ vztah vůbec začal, jsou různé.

Nejčastěji to podle psychologů bývá pocit osamění, převážně u žen, kdy osamělá, často bezdětná žena, naváže vztah s ženatým mužem, kterého obvykle zná z práce nebo školy, zájmového kroužku, protože onen muž jí nabídne rameno k vyplakání, pomůže jí s něčím praktickým v bytě a podobně.

Osamělá žena je vděčná, a tenhle pocit „přetaví“ z vděčnosti k lásce. Zadaný muž bývá potěšen tímto nenadálým zájmem a z přátelského vztahu se záhy stane milenecký poměr.

Pro „zadanou stranu“ jde většinou o krátkodobý únik z reality, při kterém si napraví nižší ego, u osamělého člověka jde ale o víc. Podobné vztahy končí většinou po kratší době, ale někdy se stane, že takový neperspektivní poměr, kdy ženatý muž nechce odejít od rodiny ani se vzdát milenky, trvá dlouhá léta.

„Dnešní doba opravdu není vstřícná k seznamování se a vytváření nových vztahů. Přes sociální sítě nebo seznamky se sice můžete seznámit lehce, ale nevíte, kdo stojí na druhé straně, a to je pro mnoho typů lidí tak nepříjemné, že tuto zkušenost odmítají podstoupit. Seznámit se s někým přirozenou cestou, tedy přes přátele, na dovolené či v divadle nebo kině je snadné jen do určitého věku. A tak se často stává, že vznikají vztahy, kdy je jeden zadaný.

Z mé praxe mohu říct, že nejvíc podobných spojení se sejde na pracovišti. Zejména ženy ale takovou zkušenost nenesou dobře a po rozchodu mají problém najít ztracenou sebedůvěru a důvěru v další vztah. Pokud tedy chcete z podobné zkušenosti vyjít bez šrámů, musíte vztah od začátku koučovat tak, že pravidla, podle kterých funguje, vytváříte samy,“ radí vztahová koučka Pauline Ramsworthová na stránkách Psychology Today.

Ona i další odborníci, kteří se tímto tématem zabývají, se shodují, že ti, kteří jsou v podobných vztazích ti nezadaní, mají tendenci se svému protějšku přizpůsobovat – to je ale první chyba.

V partnerství jsou si oba rovni, je jedno, v jakých podmínkách fungují, není tedy důvod, abyste tomu druhému podmínky zlehčovali, za každou cenu se přizpůsobili. Pokud k vám má dotyčný hlubší vztah než chuť na sex na jednu noc, čas si udělá.

Paralelní vztah jako společenský status



Pro některé muže je paralelní vztah k jejich manželství jakýmsi společenským statusem, protože se snaží o něco, co bychom asi nazvali „vydržovaná milenka”. Tedy milenku zahrnuje dárky, drahými večeřemi a třeba občasnou luxusní dovolenou.

„Pokud vám u něj jde o víc, nenechte se spoutat penězi. Jestli jste narazila na typ muže, který má pocit, že si za peníze koupí vše, a vy tuto hru přijmete, budete pro něj jen placeným personálem,“ upozorňuje Ramsworthová.

Podle psychologů zejména ženy inklinují k tomu, aby si tajný románek nebo třeba i delší milenecký poměr vykládaly jako vztah, přestože se odehrává jen za zavřenými dveřmi, tedy že ve společnosti o něm nemá nikdo tušení, ani společní kamarádi.

Velmi důležité ale je, aby si nic nenalhávaly, přiznaly si pravou podstatu vztahu i to, že pravděpodobně dlouho nevydrží. Pokud to ustojí, pak si takový vztah mohou užít, pokud ne, měly by jej raději ukončit.

Jaký má vztah potenciál

Některé ženy hledají dobrodružství a záměrně se do podobného typu vztahů pouštějí. Těch ale mnoho není, větší část se do vztahu se „ženáčem“ dostane náhodou nebo se prostě zamiluje.

Ať už je to ale jakkoli, je dobré si hned na začátku přiznat, jaký má vztah potenciál, co od něj lze čekat a zda se pouštět dál, nebo vše uzavřít po jedné hezké noci.

Velký pozor by si ženy měly dát na romantické představy. Ano, některý ženatý muž se kvůli milence rozvedl, ale převedeno na procenta jde o mizivé číslo. Hned na začátku je tak dobré si sepsat na papír:

co očekáváte,



co vám takové partnerství může reálně nabídnout.