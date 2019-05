Tereza Lindauerová, Novinky

„Lidé jsou dnes hodně lehkomyslní. Samozřejmě u finančních transakcí je to o něco lepší, ale u věcí, které nesouvisí s penězi, je obezřetnost leckdy nedostatečná. Právě při seznamování na internetu dochází k celé řadě problémů. Takový způsob je mnohem anonymnější než reálné setkání, a tak se zde snaží ´přiživit´ i lidé s kriminální minulostí,“ vysvětluje britský expert na internetovou kriminalitu Barney Hopes pro Post magazine.

Pokud se tedy chystáte k seznamování přes internet, bylo by dobré, abyste využili služeb seznamky s dobrými recenzemi nebo třeba i sociálních sítí, ale prostřednictvím svých přátel. Není ojedinělé, že lidé vloží na svůj profil ´seznamovací inzerát´, který mohou vidět jen jejich přátelé a poprosí o sdílení.

Není samozřejmě zaručené, že se inzerát nedostane do nepovolaných rukou, ale vy si můžete totožnost člověka, který vás oslovil, ověřit, a to je dobrý základ.

Barney Hopes dále varuje, že při seznamování přes internet není dobré posílat své fotografie. Pozor na erotické snímky, i když s člověkem navážete kontakt, který udržujete několik týdnů, a máte pocit, že se dobře znáte.

Pokud nedošlo k reálnému kontaktu, a více než jednou či dvakrát, erotické fotky by měly být tabu. Jsou totiž skvělým materiálem k vydírání. Také pozor na sdělování velkého množství informací, možná vám nepřijde, že říkáte něco zásadního, ale zkušený podvodník si v záplavě informací najde to, co potřebuje.

Obezřetnost i při osobním setkání

Rizika internetového seznamování jsou jasná, ale na pozoru byste měli být i při samotném osobním setkání. Pokud vás s dotyčným seznámil někdo důvěryhodný, pak můžete být samozřejmě ve větším klidu, protože seznámení přes přátele je relativně bezpečné.

Navíc je větší pravděpodobnost, že si s dotyčným budete rozumět, protože přátelé vám pravděpodobně dohazují někoho, koho dobře znají, a tedy sami předpokládají, že by se k vám mohl hodit kvůli společným zájmům, práci a podobně.

Jestli ale došlo k setkání náhodnému a člověk, který stojí proti vám, je zcela neznámý, buďte obezřetní.

„Bohužel lidé jsou, i přes mnohá varování z médií, stále dost důvěřiví,“ říká kriminalista Ted Manner a dodává: „Často mají pocit, že když se se zajímavým protějškem setkají reálně, nic nehrozí. Vůbec jim nedochází, že by setkání mohlo být nahrané, a že by mohlo jít o něco jiného než o zájem milostný či sexuální.“

Při náhodných setkáních je tak dobré si dát pozor, aby kolem vás byl neustále dostatek lidí. Dokud tedy dotyčného dostatečně nepoznáte, nechoďte s ním nikam do ústraní, bytu či parku, tedy míst, kde není ani noha.

V hovoru pak pozorujte, kam potenciální partner konverzaci vede – psychologové se shodují, že by v počátečních fázích hovoru nemělo často znít slovo budoucnost. Opravdu není přirozené plánovat svatbu půl hodiny po seznámení.

Pozor byste si také měli dávat, abyste o sobě neřekli příliš mnoho využitelných informací – s blížícím se létem je běžné mluvit o dovolené, když ale udáte její přesný termín, a navíc sdělíte neznámému, kde bydlíte, nesmíte se poté při návratu z dovolené divit, že je váš byt vykradený.

Určitým varováním pro vás může být i to, že se dotyčný bude neustále na něco vyptávat, ale sám vám nic neřekne, nebo jen obecné, vágní, informace.

Zlaté pravidlo - třikrát, až poté jít dál



Zlatým pravidlem by podle odborníků mělo být, že se s možným partnerem sejdete alespoň třikrát a až na základě vyhodnocení těchto schůzek se rozhodnete, zda není problém posunout vztah dál.

Napsaně to vypadá jednoduše, ale pokud je ve hře sexuální přitažlivost, nemusí se jednat o nic jednoduchého.

Přesto je dobré zpomalit, Ted Manner říká: „Líbit se někomu, sexuální přitažlivost, touha po krásném vztahu, to vše jsou pochopitelné věci, jenže právě city a emoce nás dokážou snadno zavést do pasti. Takže opatrně, pokud o vás opravdu stojí a je to čestný člověk, pár schůzek na veřejnosti mu vadit jistě nebude…“