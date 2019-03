das, Novinky

Psychopatie je porucha osobnosti. Jedná se tedy o nemoc, jejíž příznaky se ale mohou lišit podle pohlaví.

Zatímco muži s psychopatickými sklony jsou v podstatě tyrani, kteří mají blízko především k fyzickému násilí, ponižování, nezodpovědnosti či příživnictví, ženy se více vyžívají v nejrůznějších intrikách a skrytých manipulacích.

Jak se tedy liší ženy s psychopatickými sklony od stejně nemocných mužů? Podle odborníků existují dva hlavní rozdíly.

1. Narcismus

Obecně lze říci, že všichni psychopaté jsou narcisté, kteří jsou přesvědčeni, že jsou něco víc než ostatní.

Zatímco muži to dávají najevo dost nahlas, ženy to dělají skrytě a za zády. To znamená, že oběť je dlouho přesvědčena, že ji má žena psychopatka v podstatě ráda.

2. Agresivita

Zatímco muži mají blíže k fyzickému násilí a ponižování, ženy se doslova vyžívají v tzv. relační agresi. Jedná se o zákeřný typ v podstatě šikany, kdy žena své oběti ubližuje tak, že skrytě manipuluje a ovládá ostatní.

Psychopatka tak rozvíří potají o oběti nejrůznější drby, v nichž bude snižovat její kvality a házet na ni nejrůznější chyby. Vše tak bude dělat za zády oběti, ta tak dlouho nebude vůbec tušit, kdo jí tak ubližuje a škodí.

Ženy psychopatky jsou královnami přetvářek a manipulací. Postupně tahají za nitky, které spouštějí ty nejzákeřnější a mnohdy zničující hry.

Zjednodušeně řečeno, zatímco mužští psychopaté dávají rány, ženské psychopatky házejí stín. To je možná i důvod, proč končí za branami věznic mnohem více mužských psychopatů než těch ženských.

Jak psychopata porazit?

V první řadě byste si měli uvědomit, že psychopata sami nikdy nezměníte. Jedná se o poruchu části mozku, která má na starosti řízení a zpracování emocí. Proto psychopaté nemají žádné výčitky, když někomu skutečně ublíží, ani se jich nijak nedotkne utrpení druhých. Jejich nedostatek empatie je hluboce zakořeněn v jejich mozkové architektuře.

Pokud chcete psychopata opravdu porazit, pak se vám to podaří, jen když odmítnete hrát jeho hru. Nenecháte se rozhodit všemi pomluvami, které kolem vás budou kolovat. Budete je záměrně přehlížet a nezaleknete se ani výhružek.

A pokud všechno v tomto směru selže, dělejte to, co oběti ve filmech dělají. Utečte!