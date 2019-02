lin, Novinky

1. Kvalita nad kvantitou

Je naprosto pochopitelné, že po návratu z práce se váš přítel nebo manžel nemusí cítit ve své kůži a nemá náladu na společné aktivity. „Místo toho, abyste se do něj opírala nebo mu vyčítala, že potřebuje pracovat i doma, navrhněte mu, že si budete třeba číst, přičemž partner si u toho může dělat věci do práce.

Případně se můžete domluvit na jednom dni v týdnu, který bude váš partner věnovat jenom vám a o práci nepadne ani slovo,“ radí profesionální koučka Katharine Agostinová pro Huffington Post.

2. Berte partnerovu vášeň pro práci pozitivně

Ačkoliv je vám to někdy možná proti srsti, musíte si uvědomit, že pracovní a osobní život jdou ruku v ruce, a pokud je práce pro vašeho partnera natolik významná, měla by být důležitá i pro vás.

„Když můj klient dělá to, co ho baví, tak se to pozitivně promítne i do jeho vztahu s partnerkou,“ říká profesionální koučka Naz Beheshtiová.

3. Odkládejte telefony alespoň na několik hodin denně

Telefony nám sice často pomáhají ušetřit čas a usnadnit práci, nicméně stejně tak nás mají tendenci okrádat o přítomný okamžik. Domluvte se proto s partnerem, že společný volný čas budete trávit efektivně, tudíž bez elektronických zařízení. Uvidíte, že tím docílíte větší intimity a lépe si i odpočinete.

4. Změňte přístup k řešení problémů

Pokud cítíte, že vás dlouhodobě některé věci na partnerovi rozčilují, pak je řešte v poklidu. Snažte se nenechat strhnout emocemi a dlouhodobými frustracemi a namísto toho si promluvte o konfliktech v době, kdy na partnera nemáte zlost. Uvidíte, že místo nesmyslné hádky se dostanete k reálnému vyřešení dané situace a oba z toho budete profitovat.

5. Naplánujte si společný odpočinek

Přestaňte partnera vinit z nedostatku času, místo toho spolu naplánujte dovolenou nebo alespoň víkend, který strávíte jen spolu. Přesvědčte ho, aby si to poznamenal do diáře jako závazek, který nelze zrušit a uvidíte, že se podle toho také zařídí.

6. Přeneste workoholismus do svého vztahu

Přistupujte k vašemu vztahu stejně důsledně jako k práci. Vyzkoušejte, jaké komunikační dovednosti ve vašem vztahu fungují a pak je využívejte naplno. Někomu pomáhá sednout si v neděli večer a sestavit si harmonogram na příští týden, do kterého zahrne i společně strávený čas s partnerem.

Jiní zase spoléhají na pravidelnost, přes kterou nejede vlak. „Ať tak či onak, když budete respektovat své představy o rovnováze, uvidíte, že se bude lépe dařit vám, vašemu vztahu i vaší firmě,“ říká Agostinová.