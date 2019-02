das, Novinky

1. Chce s vámi trávit více času



První známkou toho, že to s vámi muž myslí vážně, je, že s vámi bude chtít trávit více času. Bude mu úplně jedno, co spolu budete dělat, hlavně když budete spolu. Jakmile mu s vámi bude dobře, začne stále častěji vyhledávat vaši společnost a bude toužit být součástí vašeho života.

Pokud mu ale půjde jen o sex, pak je zřejmé, že se vaše schůzky budou týkat právě jen milování, všemu ostatnímu se bude velmi šikovně vyhýbat. Nebudou ho zajímat vaši přátelé ani nejbližší, v podstatě mu nepůjde ani o vás samotnou.

2. Bude se chtít s vámi vidět i přes den

Reálné vztahy nejsou postaveny jen na schůzkách ve večerních hodinách. Jakmile tedy s vámi bude chtít muž trávit čas i během dne, může to také mnohé prozradit.

Společné procházky, rozhovory a smích jsou těmi nejsilnějšími ukazateli, že mezi vámi existuje i prvek přátelství, který je pro vážné a zdravé vztahy nezbytný. Vztah jako takový pak mohou prohloubit společné aktivity, ale i prožitky či zážitky.

3. Začne uvažovat o životě s vámi

Třetím nejdůležitějším znamením, zda to s vámi druhý myslí vážně, je, zda s vámi plánuje společnou budoucnost. Mluví o tom, že by vás rád představil svým přátelům či rodině? Či vás začíná zahrnovat do svých plánů i několik měsíců dopředu?

Pak mu rozhodně nejde jen o sex s vámi. V takových situacích totiž muži neplánují ani následující den, natož aby plánovali vaše seznámení s nejbližšími.

Jakmile má muž vážné úmysly, pak vždy rovnou naplánuje vaše další společné setkání. Určitě nic neponechá náhodě, protože ví, že pokud nebude pozorný, může o vás snadno přijít.