Přílišná láska a náklonnost příliš brzy

Někdy si vzájemná láska a zamilování dávají načas, jindy do toho oba partneři skočí rovnou po hlavě a plni emocí. Právě druhý případ může být náznakem toho, jak rychle láska začala, tak rychle může i skončit, tvrdí odborníci z Texaské univerzity v americkém Austinu.

„Ve vztahu je neustále třeba vzájemně diskutovat a investovat jeden do druhého. Mnohé páry si například dopředu pravidelně plánují společné večery,” uvádí příklad, jak udržet vztah i po letech manželství, odbornice na rodinné právo a vztahy Tonya Graser Smithová.

Nesourodá očekávání

Rozdílná očekávání mohou ve vztahu také napáchat velkou škodu. Spoléháte na to, že se budete společně bavit každý den i po letech? Pak asi budete brzy zklamaní.

„Předmanželské plánování je jednou z hlavních věcí, kterou by měli lidé udělat předtím, než se vezmou. Radím jim, aby prodiskutovali všechna důležitá témata, jako jsou rodinné vztahy, finance a podobně. Bez toho si nevytvoří pevný základ do doby, kde se objeví jakákoli partnerská bouře,” tvrdí pro Woman´s Day rozvodová advokátka Vikki S. Ziegler Payneová.

Komunikační nedostatky

„Hlavním viníkem rozvodu je většinou špatná komunikace. Partneři si jednoduše neumějí číst navzájem myšlenky. Je proto třeba mluvit i o tom, o čem mluvit zrovna nechcete. O nezaplacených účtech, pocitech. Řekněte to, nepředpokládejte, že váš partner pozná, co si myslíte,” radí Graser Smithová.

Finance

Pokud budoucí manželé nemluvili o společných financích, měli by to po svatbě co nejdříve dohnat. Finanční jistota a zabezpečení je třeba v každém okamžiku, potvrzuje Graser Smithová.

Co se týče nejen finančního rozhodování, ale třeba i úspory rodinných financí, mohou pomoci poradci.

Nedostatek společných zájmů

Zájmy jsou krásná věc, ale pozor na to, aby se i například z dobře motivovaných koníčků nestala věc, která pár nakonec rozdělí. „Řekněme, že manžel najde zalíbení v běhu. Najednou začne trávit veškerý volný čas tréninky, o víkendech bude zkoušet svou vytrvalost na závodech,” uvádí právnička jeden z mnoha důvodů, se kterými se lze setkat.

Pokud v takovou chvíli neprojeví žena vůbec žádný zájem o to samé, může nastat rozkol. I proto je vhodné, aby si manželé našli alespoň jednu společnou věc, díky které nebudou tolik separováni.

Neshody ohledně dětí

Jakmile ve vztahu přijde řeč na děti, mohou se partneři více méně shodnout, nebo naopak, což bývá i častější, nastane velká potíž. A to nejen kvůli tomu, zda vůbec a případně kdy děti mít, ale později i ohledně jejich výchovy, popisuje vztahová a rodinná terapeutka Racine R. Henryová.

Obrana

Obranný postoj je v životě mnohdy prospěšný, ve vlastním partnerském vztahu už ale tolik ne.

Ve vztahu je třeba si navzájem poskytovat vzájemně zpětnou vazbu, dokonce i řešit stížnosti, potíže, nesrovnalosti. Nejlepší je dělat to s respektem. Pokud se k tomu postavíte v obranném postoji, dáváte tím partnerovi najevo, že na jeho názoru vlastně nezáleží, dodávají odborníci. Což pro vztah do budoucna neznačí nic dobrého.

Když chybí vzájemná úcta

Podle odborníků téměř každý pár, který dochází na vztahovou terapii, tvrdí, že potřebuje zapracovat na vzájemné komunikaci. Problém je přitom u mnohých trochu jinde - chybí jim vzájemná úcta.

„Což jde ruku v ruce s komunikací. Přestanou mluvit o důležitých věcech, zacyklí se v triviálních argumentech a povrchových hovorech,” popisuje Henryová.

Opovržení

Lásku, romantické napětí a vášeň mnohdy v dlouhodobém vztahu nahrazují pocity, které se u protějšků mnohdy nesetkávají s vlídným přijetím. Uštěpačné poznámky, dramatické koulení očima, povýšené chování - to jsou jen některé z nich. Pokud se neřeší, bývají často jedním z důvodů následného rozchodu.

Hra na vinu

Potíže ve vztahu nebo následný rozvod nikdy nejsou vinou jediného člověka, i když si to mnozí partneři myslí.

„Ve vztahu jednoduše oba partneři mají svou roli v tom, co se děje - v dobrém i ve zlém. Neznamená to automaticky, že oba na tom mají stejný podíl viny, oba k tomu ale nějak přispívají,” vysvětluje Henryová.

