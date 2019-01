Jaroslav Zvěřina, Právo

Majitel podniku Yuval Gavriel se bránil nařčení, že jde o nevěstinec. Podle něj jde o jakýsi showroom, tedy předváděcí prostory. Prodává umělé robotické panny a zákazníkům nabízí pouze to, aby si za určitý poplatek vyzkoušeli na pokoji, jestli se jim líbí a vyhovují jim.

Robotky o sobě tvrdí na internetových stránkách: „Jsme jako živé a vždy čerstvé, protože jsme po každé schůzce pečlivě vydezinfikované.“ Podobné podniky už existují v Kanadě, Japonsku, Španělsku nebo třeba v Nizozemsku.

Jednotlivé modely umělých panen se přitom od sebe neliší jen cenou, ale i tím, co umějí. Zákazník si při koupi panny může vybrat barvu vlasů, očí, velikost a typ prsů, vlastnosti vagíny atd. Vyspělejší modely ho dokážou hladit a hlasitě projevovat své vzrušení.

O přístupnosti a fungování příslušných tělových otvorů ani nemluvě. Jejich majitel je také může přivést určitou stimulací k orgasmu. A je prý jen otázkou času, kdy začnou s člověkem spontánně konverzovat, reagovat na něj a projevovat emoce.

Podle britského deníku The Independent se cena současného erotického produktu pohybuje podstatně níž než cena malého automobilu. Robotickou erotickou společnici lze pořídit už za 2500 dolarů (cca 56 000 korun). Samozřejmě s možností investovat do doplňkových funkcí, zejména v tělesné výbavě robotky a jejím ošacení. Nejnovější modely hyperrealistických silikonových sexrobotek mají stát až šest tisíc dolarů (cca 135 000 korun).

Jak to vidí odborníci



Názory odborníků na to, co lidem sex s roboty přinese v budoucnu, se velmi různí. Jedni poukazují na to, že by mohl pomoci osamoceným seniorům, případně tělesně nebo mentálně postiženým lidem.

Navíc by řada jedinců mohla s roboty uspokojovat i své výstřední nebo temné touhy. A to včetně sexuálních delikventů, kteří by pak nepáchali násilí na lidech nebo by k němu sklouzávali méně často.

Sex s roboty praktikují téměř výlučně muži. Průměrný muž je totiž v sexu méně náročný na kvalitu svého erotického objektu než průměrná žena.

Jiní naopak namítají, že by odosobněný sex s roboty mohl naopak povzbuzovat k násilí na lidech. Vědci z Minnesotské univerzity poukazují na to, že hlavním motivem znásilnění není samotný sex, ale především agresivita. Větší dostupnost sexuálních robotů by tak podle nich nemusela mít žádný pozitivní vliv na počet znásilnění.

Kate Devlinová z Kings College v Londýně míní, že současný příliš zidealizovaný vzhled sexuálních robotek podporuje problematické a nezdravé vnímání ženské krásy. Podle profesora Noela Sharkeye z univerzity v Sheffieldu bude mít sex s androidy fatální následky hlavně pro mladé lidi. Nenaučí se, jak navázat normální intimní vztah s živými partnery, a nebudou se o to možná ani snažit.

Obhájci sexu s roboty jim oponují. Podle nich se stane jenom doplňkem sexuálního chování, nikoliv náhražkou existujících vztahů. Žádná technologie totiž nedokáže nahradit způsob, jakým naše kůže reaguje na dotek. A ten je při sexuálním vzrušení klíčový.

Zatím záležitost zejména mužů



Připadá mi typické, že sex s roboty, respektive s robotkami, praktikují zatím téměř výlučně muži. To má svůj důvod. Průměrný muž je v sexu podstatně méně náročný na kvalitu svého erotického objektu než průměrná žena. Podobně jako další samečci v přírodě.

Kam až dokážou zvířátka zajít, to demonstroval pokus amerických etologů. Zjistili, že krocan velmi náruživě kopuloval i s vycpanou krůtou. Jeho sexuální aktivitu nesnížilo ani to, když jí postupně odebrali ocas, křídla nebo nohy. Nakonec nepohrdl ani hlavičkou krůty nabodnutou na špejli. Princip nízké vybíravosti v sexu platí obecně pro všechny savčí a ptačí samečky. Muže nevyjímaje.

Obavy, že kybersex bude odvádět muže od sexu s živými ženami, mi zatím připadají zbytečné. Muži se už celá staletí ukájejí pomocí různých technik a inspirují se přitom třeba pornografickými materiály nebo pomůckami. A víme, že to s výjimkou přehnaného zaměření na internetovou pornografii a virtuální sex není škodlivé. Naopak, odventilují si tím sexuální napětí. Na jejich zájem o partnerský sex to nemá vliv.

Erotické robotky by ovšem mohly podstatně snížit zájem o prostituci. To by bylo zajímavé nejen z hlediska obecné mravnosti, ale i z pohledu hygieny a případného šíření pohlavních nemocí. Pokud tedy zůstanou erotické robotky jen masturbační pomůckou, nemělo by to pro sexuální praxi obecné populace nic znamenat.

Půjde s robotem o nevěru?



Diskutovanou otázkou také je, jestli jde v případě sexu s dokonalou silikonovou pannou nebo s robotkou o nevěru. Názory se různí. Záleží na tom, jestli ji partnerka chápe jenom jako pomůcku, nebo jako jinou bytost, které muž projevuje svoje city a zájem na její úkor.

Z pohledu zákona to nevěra není. Podle doktorky Devlinové ji není možné udat ani jako důvod k rozvodu, protože sexrobotka není člověk.

V budoucnosti můžeme očekávat vývoj robotů, kteří se svými vlastnostmi začnou stále více přibližovat živým lidem. Že o ně bude velký zájem mezi muži, to z výše uvedených důvodů předpokládám. Jak se však budou ve vztahu k erotickým androidům mužského pohlaví stavět ženy, to by mě opravdu zajímalo.

Třeba vyspělé konstrukce a nadstandardní vybavení nových robotů dokážou uspokojovat i náročné požadavky žen na vlastnosti jejich partnerů. Zvlášť když si připlatí za pokročilejší model. Při pohledu na dnešní jednoduché modely je ovšem zjevné, že tohle jsou domněnky a spekulace o době, která je zatím ještě dost vzdálená.