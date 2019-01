bok, Novinky

Ty moje zlatíčko, broučku, kočičko, sluníčko... to jsou jen některá z mnoha označení, která lze v řeči zamilovaných zaslechnout. Zatímco někteří se takovým přezdívkám zuby nehty vyhýbají, jiní na ně nedají dopustit s vyjádřením, že ke vztahu jednoduše patří a není se za co stydět. A právě na jejich stranu se přidávají i odborníci, kteří navíc tvrdí, že podobná oslovení vztah ve výsledku posilují, uvádí server Independent.

Britská společnost Superdrug si nechala na dané téma zpracovat i průzkum mezi více než tisícovkou jedinců ve věku 20 až 71 let, kteří byli v romantickém vztahu minimálně jeden měsíc. Průzkum proběhl ve Spojených státech amerických a Evropě.

Z něj vyplynulo, že milostná oslovení zvyšují celkovou spokojenost ve vztahu, a to v průměru o 16 procent u Američanů a o devět procent v evropských zemích. V Americe se k takovému oslovení přiznalo 87 % dotázaných, v Evropě pak 74 %. Častější je přitom u mužů (85 %) než žen (76 %).

Vysvětlení je jednoduché. Podobné přezdívky podle odborníků jednoduše zvyšují pocit intimity mezi partnery a posilují jejich vzájemné emocionální spojení.

Nejde přitom o první průzkum, který označuje milostná oslovení jako indikátor spokojenosti ve vztahu. Již v roce 1993 vyšla v časopise Journal of Social and Personal Relationships studie, která tvrdila, že manželské páry, které podobná označení používají, byly ve výsledku spokojenější a šťastnější než ty, které tak nečinily. Nejvíce je pak používali manželé sezdaní méně než pět let a bez dětí.