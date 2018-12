bok, Novinky

Vztahoví odborníci pro web Yourtango sestavili důvody, proč nejsou muži schopni často dodržet věrnost svým partnerkám.

Milenka ho tolik nezná



Jedním z aspektů každého vyvíjejícího se vztahu je fakt, že se partneři postupem času čím dál tím více poznávají. A právě to může pro některého muže znamenat problém.

Je si vědom toho, že partnerka zná všechny jeho slabosti a neduhy. Ví, že ho práce nebaví, že chrápe nebo že stále nemůže dosáhnout toho, po čem touží. Pokud je neduhů více, o to více hrozí nevěra. A proč? Jednoduše proto, že nová partnerka dává novou možnost na úspěch. Neví, že dotyčný není úspěšný v práci, kromě toho, co jí muž sám řekne, a tak se i on může chovat tak, jako by dané problémy neexistovaly - alespoň na chvíli.

Nemá plán

Dalším důvodem, proč se někteří muži uchylují k nevěře, je fakt, že nemají žádný plán do budoucna. Možná muž chodí se ženou už delší dobu a má ji opravdu rád, v hlavě ale pořád nemusí mít vyřešeno, jak se vztah bude vyvíjet a jak by chtěl, aby se vyvíjel.

Pokud toto nemá sám se sebou ujasněno, existuje vysoké riziko toho, že se uchýlí k nevěře. V tu chvíli je podle odborníků na partnerce, aby do toho „vstoupila” a zjistila, jak se celá věc má. Zda ji partner zahrne i do vlastních budoucích plánů, či nikoli.