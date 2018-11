bok, Novinky

Na sociální síti Reddit byla ženám položena stejná otázka - Cítíte se muži zavázána, pokud za vás zaplatí účet? Některé ženy z toho nedělají vědu, ale objevily se i názory, že placení mužem rozhodně nepřichází v úvahu. Našel se i názor, že pokud žena nechá muže zaplatit, znamená to, že souhlasí s další schůzkou, ale pouze za předpokladu, že bude příště platit ona. Pokud ale zájem nemá, rozhodně si večeři či oběd zaplatit nenechá.

Ve větší míře pak převládaly odpovědi typu, že se ženy budou s muži na placení spolupodílet, alespoň v počátcích vztahu. Zajímavé bylo, že se ne vždy jednalo o názory svobodných žen, i mnohé vdané byly podobného názoru.

Valná většina žen rovněž uvedla, že pokud jim muž navrhne, že vše zaplatí, berou to za velmi lichotivé gesto. „Na první schůzce je to skvělé gesto, za které poděkuji. Na oplátku ode mě ovšem nic nedostane, kromě pozitivního hodnocení. Koneckonců gentleman by ani nic jiného neočekával,” cituje jednu z dam server Daily Mail.

Dáma vystupující pod přezdívkou DisloyalMouse na to v reakci dodala, že kdokoli, kdo by očekávala cokoli jiného, by se velmi mýlit. „Něco mu dlužit? Opravdu? Pokud chce zaplatit, dobrá, pak mu poděkuji. Pokud si ale bude myslet, že mu něco dlužím, pak se velmi plete.”

„Dlužna bych se cítila pouze v případě, že by za mě zaplatil někdo, kdo mi není blízký. V takovém případě bych se snažila za něj posléze zaplatit já. S kamarády je to jiné, platíme střídavě jeden za druhého, bez pocitu zadlužení,” cituje na závěr server jedno z mnoha vyjádření.

A jaký si z toho udělat závěr? Nejspíš ten, že to muži nebudou mít ani do budoucna příliš jednoduché a jednoznačné. Pokud ovšem nabídnou placení, budou jim za to dámy vděčny, ovšem nic víc.