Většina Čechů před sebou valí povinnosti, které nechtějí řešit

Lidé jsou zahlceni stále větším množstvím úkolů a protože je to často nad jejich momentální síly, spoustu z nich odkládají na později. Jak ukázal nejnovější průzkum společnosti MyTimi, nejvíce úkolů odkládají mladí lidé do 30 let, kteří mají pocit, že mají k dispozici velmi málo času a také je řešení věcí nejvíce vyčerpává. Nějakou povinnost ale před sebou valí až 90 % Čechů, přičemž každého sedmého lze považovat za doslova chorobného odkladače.