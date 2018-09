lin, Novinky

V průběhu života se chuť na sex mění. Na vině je stres, narození dítěte, stárnutí, vedlejší účinky léků či například zdravotní a psychické problémy. Není proto divu, že se vaše chutě často neslučují s představami vašeho partnera.

Pokud si tímto obdobím právě procházíte, nevěšte hlavu. Problémy s nesourodým libidem řeší podle studie z roku 2015 až 80 % párů. Přičemž v dlouhodobých vztazích to může být i více. Jak se opět naladit na stejnou vlnu?

1. Komunikace je základ

Pokud má váš partner vyšší libido a potýká se s opakovaným odmítáním, může to mít vážný vliv na jeho psychiku. Opačný problém zase může způsobit nepříjemný sexuální tlak, který postupem času může od sexu ještě více odrazovat. Co v takovém případě dělat?

Základním bodem je komunikace. Nestyďte se s partnerem probrat detaily vašeho sexuálního života a navrhněte změny, které by se na něm mohly pozitivně podepsat. Potřebujete delší předehru, něžnosti, nebo snad máte tajné fantazie, které váš partner nenaplňuje?

2. Ujasněte si, kdy máte nejvíce energie

Když jste vyčerpaní nebo vystresovaní, je sex nejspíš to poslední, na co máte náladu. Zamyslete se, kdy máte s partnerem nejvíc energie a cítíte se odpočatí, a navrhněte mu, že je to ten pravý čas, kdy na to skočit. Ačkoliv to možná na první pohled nezní příliš sexy, věřte, že pokud sjednotíte vaše úrovně energie, maximalizujete tak i vaše šance na kvalitní sex.

3. Vytvořte si atmosféru

Je pro vás nepořádek v kuchyni, drsný den v kanceláři nebo návštěva rodičů učiněný zabiják sexu a naopak díky svíčce, správnému playlistu nebo horké lázni se cítíte jako sexuální bohyně? Sdílejte tyto informace se svým partnerem, aby pro příště věděl, jak si na tom stojíte i bez zbytečných slov. Příště už bude vědět, jak na to.

4. Pohrajte si s intimitou

Přílišné soustředění na sex vytváří nepříjemný tlak, který není přirozený a může i dost uškodit. Začněte proto pomalu a věnujte se romantickým chvilkám plným intimity, které nemusí končit ihned sexem. Soustřeďte se na dotyky, líbání, oční hrátky, ale i na sílu konverzace. Navození té správné intimity, která nebude za účelem sexu, povzbudí erotickou energii, která bude následně vést k přirozené touze po sexu.

5. Nepodceňujte sílu masturbace

Masturbace je často myšlena jako sólová aktivita, být to tak ale vždy nemusí. Pokud váš partner na sex nemá náladu, není nic jednoduššího a zároveň více sexy, než začít masturbovat. Váš partner může jen přihlížet, nebo se vás různými způsoby dotýkat. S tím souhlasí i sexuální terapeut Douglas C. Brooks.

„Masturbace může být skvělou alternativou k uspokojení vlastních potřeb. V žádném případě neplatí, že se jedná o podřadnou činnost, naopak prohlubuje partnerské spojení a posiluje společnou intimitu," říká pro Huffington Post.