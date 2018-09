lin, Novinky

Ať už si jste se svými kolegy blízcí, nebo ne, nezapomeňte, že i přesto platí, že práce není ideálním místem k tomu sdílet intimní informace, které by mohly v budoucnu ohrozit vaši pozici na pracovišti. Jaká témata by měla podle Huffington Post zůstat zapovězená?

1. Kritika minulé práce

I přesto, že možná vaše minulá práce měla více minusů než plusů, snažte se o ní mluvit v dobrém a vypíchnout pouze pozitivní zkušenosti. Neustálá kritika a pomlouvání minulých kolegů či samotné práce by totiž mohla působit na současné kolegy nesympatickým dojmem a vrhat na vaše schopnosti špatné světlo.

2. Politická příslušnost

Politické názory a práce by se nikdy neměly míchat dohromady. Ačkoliv toto téma často vybízí k diskuzi, projevení svých pravých názorů na danou politickou situaci by se vám mohlo pořádně vymstít.

3. Zdravotní stav

Řeč není o návštěvách zubaře či praktického lékaře, ale o vážnějších zdravotních problémech, které je lepší probírat jen s těmi nejbližšími. Odhalením svého zdravotního stavu totiž riskujete to, že by ho proti vám mohl někdo zákeřně využít. Další věcí je, že své kolegy tímto tématem můžete přivést do rozpaků.

4. Intimní detaily vašeho vztahu

Ujistěte se, že s kolegy sdílíte převážně pozitivní informace o vaší rodině, jako jsou narozeniny, výročí či úspěchy vašich dětí. Intimnosti v čele se sexuálním životem a partnerskými problémy si pro jistotu nechte na posezení s kamarády u sklenky vína.

5. Pomluvy

Lidé se často v práci cítí frustrovaní a své pocity pak ventilují do svého okolí. Pokud se k vám nějaký kolega nezachoval správně, nebo vám dokonce uškodil, zachovejte si profesionalitu a neinformujte o tom ostatní, byť spřízněné kolegy. Nikdy totiž nevíte, kdy tyto informace proti vám využijí, a nikdo nechce mít v kolektivu člověka, který šíří pomluvy.

6. Kritika firemní strategie

Nesouhlasíte s nařízením vašeho nadřízeného nebo se směrem, kterým se chod vaší firmy ubírá? Pokud máte nápady na zlepšení, můžete je opatrně a v soukromí sdělit tomu, koho se to týká, ale nepouštějte se do zbytečného očerňování věcí, které nezávisí na vás. Opět platí, že by to zbytečně narušilo vaši důvěryhodnost.