Jaroslav Zvěřina, Právo

„Je to místo poměrně frekventované, u kostela, kde chodí kolem hodně lidí, včetně malých dětí,“ zlobil se Elwood. „Ti dva si to tam rozdávali úplně bez zábran téměř 45 minut. Viděli dokonce i to, že je natáčím na mobil, ale bylo jim to fuk. Dokonce působili dojmem, že chtějí, aby je někdo nachytal.“

Navíc té dvojici podle něj vůbec nedocházelo, jak neuctivý a bezohledný je jejich akt vůči památce nebožtíka, na jehož hrobě si tuhle pochybnou kratochvíli dopřávala.

Většina lidí potřebuje k sexu určitou intimitu a soukromí, na rozdíl od zmíněné dvojice. Situace, kdy je někdo může při sexu pozorovat, bývá většině lidí nepříjemná a od intimních hrátek je odrazuje. Ale nepochybně existují i jedinci, kteří si libují v sexu na veřejných místech nebo na místech, kde jim hrozí prozrazení. Je v tom pro ně adrenalin a vzrušení, které na ně působí jako nějaké afrodisiakum.

Někteří pasažéři leteckých společností se pustí do sexu i na záchodcích dopravních letadel, někde ve výšce 10 000 metrů. Dokonce prý existuje Klub 10 000 sdružující lovce těchto zážitků.

Ale stranou údajně nezůstává ani letecký personál. Podle britské letušky, která se svěřila listu Daily Mirror, si některé stevardky přivydělávají během letu sexem se zámožnými pasažéry v postelích v byznys třídě. Anebo souloží se členy posádky v odpočinkové místnosti, případně s piloty v kokpitu.

Pořádný adrenalin



Koupelna, lavička nebo auto působí proti tomu docela nudně. I když někdy se z té „nudy“ může vyvinout pořádný adrenalin.

Pro mladý párek ze severoanglického Sunderlandu se vášnivé chvilky v autě proměnily v drama. Milovali se totiž ve voze, který stál na břehu rozbouřeného moře. Když byli v nejlepším, automobil sjel ze srázu a skončil ve vlnách. Milenci to naštěstí přežili ve zdraví. Podařilo se jim vylézt ven okýnkem. Policie, která nehodu vyšetřovala, zjistila později, co se stalo. Pohyby dvojice byly tak vášnivé, že bezděky uvolnila ruční brzdu. Zbytek byl už jenom o štěstí v neštěstí.

Něco takového však není úplnou vzácností. Svědčí o tom podobné případy z Itálie, Španělska nebo Rakouska. Auta tam také skončila v moři nebo v rozbouřené řece.

Že lidé zkoušejí ledacos, to pochopíte na internetu. Najdete tam třeba rady, co udělat před sexem na golfovém hřišti. Prý je dobré se zajímat, na jakou hodinu naprogramoval jeho správce kropení trávníku. Před souloží ve výtahu byste si zase měli zjistit, jestli váš partner netrpí klaustrofobií…

Podle milovníků kuriózních sexuálních dobrodružství mohou být rizikové i opuštěné železniční tunely. Četl jsem historku muže, který zajel do jednoho velmi úzkého. Na sex s partnerkou se vrhl tak nedočkavě, že zapomněl vypnout světla. Když se několikrát pomilovali, zjistil, že nemůže nastartovat. Vybila se mu baterka.

A poněvadž byl tunel opravdu úzký, nedokázal otevřít dveře a vůz vytlačit ven. Nezbylo mu než vykopnout zadní sklo, dojít do nedaleké vesnice a poprosit traktoristu, aby ho vytáhl. Muž pak žertoval, že k maléru není třeba žádný velký „tunel“, někdy stačí i úplně malý tunýlek.

Některé dvojice lákají víc než auta daleko rizikovější kabinky v obchodních domech, kde si lidé normálně zkoušejí kupované oblečení. Jejich vzrušení prý může stupňovat i zrcadlo, ve kterém se při souloži vidí.

Alkohol dodává na sebevědomí



Jako soudní znalec jsem se mnohokrát setkal s případy, kdy se opilé anebo zdrogované páry pustily do milostných hrátek v přítmí sálu, ve kterém se odehrávala taneční zábava, ples nebo diskotéka. Vzácností není ani soulož na dámské či pánské toaletě. Zatímco v některých zahraničních zemích by provinilcům hrozily tvrdé tresty, v českých poměrech nebývají důsledky takového počínání nijak dramatické.

Ovšem jen tehdy, pokud pár nemá smůlu a nenajde se svědek, kterého jejich počínání pohoršilo. Soud pak může potrestat dvojici za výtržnictví. A když se mezi přihlížejícími najdou nezletilci, hrozí jí paragraf ohrožování mravní výchovy mládeže.

Daleko silnější kávou byl případ jednoho z mých sexuologických klientů. Číhal na dámských záchodech nočních podniků na opilé nebo zfetované ženy. Připadaly mu jako snadná kořist. Měl však smůlu. V jedné takové situaci ho přistihli. Přiznal se nakonec ke všem svým činům. Dostal několikaletý trest za pohlavní zneužívání, a dokonce i znásilnění. Jinak záchodky většinou berou za vděk opilci, feťáci a lidé, kteří hůř hledají nějaké soukromí.

Pozor na zákazy v zahraničí



Horké počasí, a tedy i teplé noci, lákají některé Čechy k sexu na veřejně přístupných místech i v cizině. Třeba na pláži, v parku nebo na lavičce. Ve většině evropských zemí se však za něco takového udělují pokuty, a někdy dost vysoké.

V Itálii můžete zaplatit pořádně mastnou částku i za sex v zaparkovaném automobilu. A v jinak sympatickém Portugalsku hrozí milencům za sex na pláži dokonce vězení. Ne příliš dlouhé, ale přece jenom vězení. A to nemluvím o muslimských zemích, kde je třeba každý mimomanželský sex trestným činem. To platí i pro pohlavní styk nesezdaných partnerů, kteří spolu řadu let normálně žijí.

K sexu na veřejnosti mají velký sklon také dva druhy deviantů. Tím prvním bývají kandaulisté. Jde o muže, které mimořádně rozvášní, když mohou před souloží vystavovat na odiv svou nahou partnerku nějaké skupince lidí. Druhou skupinou jsou exhibicionisté, které eroticky vzrušuje obnažovat svůj pohlavní úd před neznámými ženami. Lze tak předpokládat, že za některými případy sexu na veřejných místech mohou stát lidé s deviacemi, tedy sexuálními odchylkami různého druhu.

Zdá se, že iniciátory situací popisovaných v tomto článku bývají většinou muži. Setkal jsem se však i s případy žen, které s velkým zájmem sváděly své mimomanželské partnery k souloži na veřejných místech. Hormon adrenalin, který se jim v takových situacích vyplavoval do krve kvůli obavám z dopadení, jim podle všeho nepřinášel jen sexuální vzrušení, ale do značné míry přispíval také k jejich uspokojení.