Já si to zaplatím

Moderní doba přináší i moderní metody a změny v navazování vztahů. Zatímco dříve bylo například zcela samozřejmé, že útratu v kině či restauraci platil pouze a výhradně muž, dnešní emancipované ženy si s tím hlavu nelámou a mnohdy navrhují placení ony. To ale může být spíše ke škodě než užitku, pokud jde o seznamování.

Stále totiž platí, že pokud muž pozve ženu na rande, dává jí tím najevo, že má o ni zájem. A rovněž, co je důležitější, chce dát samozřejmě i najevo, že je schopen se o ni v případném budoucím vztahu postarat - a to dokáže i tím, že zaplatí vše, co si žena objednala, uvádí server Yourtango.

Pokud mu ale dáma navrhne, že si svou půlku zaplatí, dává mu tím najevo hned dvě věci - a ani jedna není při hledání partnerky pro muže příliš lichotivá. Zaprvé: že s mužem počítá spíše jako s kamarádem než s partnerem, proto si hradí své vlastní výdaje. A zadruhé: žena tím muži významně omezí možnosti, kde se může „předvést”, protože ukazuje, že je schopna se postarat sama o sebe.

Sex na prvním či druhém rande

Sex je nedílnou součástí partnerského vztahu. Mnohé dámy proto zastávají názor, že čím dříve se s mužem vyspí, tím dříve si ho k sobě připoutají. Ne vždy to ale platí.

Muži jsou odjakživa dobyvatelé, a byť po sexu se svou vyvolenou touží, chtějí si ho i zasloužit. Když tak dostanou „odměnu” hned na začátku, například na druhém, nebo dokonce už prvním rande, může se stát pravý opak toho, co ženy očekávají - muž ztratí zájem a dotyčné zbydou jen oči pro pláč.

Drobné napínání a odkládání tak rozhodně neuškodí, ale i v tomto případě platí, že se nic nemá přehánět.

Plánování

Pokud se první rande vyvíjí dobře, je jasné, že oba v duchu počítají i s dalšími možnými schůzkami. Očekávání je fajn, ale pozor na plánování. Řada žen se totiž dopouští chyby v tom, že se snaží si další rande tzv. pojistit - tím, že pozvou muže na koncert, rodinnou oslavu, výlet atd.

To je ale nedělá mnohdy dobrotu - mužům podle odborníků prospívá, a dokonce si i užívají, když hned nevědí, na čem jsou, a musí se sami snažit. Jakmile žena dotyčnému vše naservíruje přímo pod nos, respektive mu dá najevo, co k němu cítí, je to příliš jednoduché, a tudíž pro řadu mužů i nezáživné.

Muži se snadněji a rychleji zamilují, pokud se musí sami snažit. Je lepší jim nechat prostor a pocit, že si svou vyvolenou museli zasloužit.