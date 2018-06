das, Novinky

Ve skutečnosti budování uspokojivého, zralého vztahu, v němž se partneři cítí dobře a v bezpečí, vyžaduje pořádnou dávku dřiny.

Podle psychologa Stana Tatkina, PhD. existují tři fáze vztahu a je velmi důležité si uvědomit, ve které se ten náš osobní vztah zrovna nachází a na co všechno se zaměřit, aby se mohl posunout dál.

1. Romantická láska

V této fázi si druhého velmi idealizujeme. Prožíváme s ním výbuchy emocí, a to jak radosti, tak vzrušení. V podstatě na nic jiného nemyslíme, než na druhého a neustále si představujeme, jak druhý splní naše nejhlubší a nejtajnější touhy. V tento čas uděláme absolutně vše proto, abychom byli spolu a společně se opíjeli vzájemnou láskou a touhou.

Náš mozek přitom v tomto období není schopen získat si odstup a vidět varující červené vlajky, natož nedostatky partnera. Vidí jen potenciál druhého a jak se cítíme, když jsme s ním. Mozek se tak stává doslova závislým na pocitu zamilovanosti a zapomíná používat ty části, jež jsou zaměřeny na logiku a rozumové schopnosti.

Romantickou lásku můžeme vidět ve všech oblíbených filmech, díky čemuž získáváme falešné iluze o tom, jak by vztah měl vypadat, a proto jsme pak v reálných vztazích zklamaní.

2. Realistická láska

Čas, kdy začíná opadat prvotní zamilovanost a partneři začínají pociťovat, že vztah už není tak dokonalý a zábavný.

Idealizace toho druhého se výrazně zmenšuje, jelikož začínáme vidět i nedostatky partnera a snadno se dostaneme do konfrontace. Jedná se o období, kdy se vztahy nejvíce rozpadají. Když se nerozpadnou, často se zacyklí - vzhledem k tomu, že u nich nedochází k uspokojení potřeb, stávají se z nich vztahy nefunkční.

Pokud věříme pouze v romantickou lásku, pak dojde v tento čas ke ztrátě iluzí a začneme se cítit podvedeni, že jsme se ocitli vedle člověka, který rozhodně není tím, do kterého jsme se zamilovali.

Přestaneme se tak ve vztahu cítit dobře a kvůli neuspokojeným potřebám se snadno uchýlíme k obviňování druhého. Dostaneme se tak do fáze obviňování, zraňování a zoufalství. V tento okamžik se už obvykle neobejdeme bez odborné pomoci.

„Ze zkušeností víme, že páry čekají příliš dlouho, než vyhledají radu odborníka. Žijí tak často roky s pocitem nespokojenosti, ublížení a viny,” upozorňuje na svém blogu odbornice na vztahy Teresa Maples-Zuvelaová.

„Často se stává, že o vztah bojuje jen jeden z partnerů, který po čase začne pociťovat vyčerpání a frustraci, až nakonec sám vztah ukončí. Druhý pak neskrývá své překvapení, někdy si i sám uvědomí, že ze vztahu nelze jen brát a začne o vztah opět usilovat,” dodává.

Podle další odbornice na vztahy Tracey Coxové, aby partneři tuto fázi překonali, potřebují nějaký závazek, který je namotivuje k tomu, aby spolu zůstali, přes všechny překážky, které jim život přináší. Aby zároveň dokázali oba pracovat na vztahu a mohli jej opět posunout výš.

3. Zralá láska

V této fázi se většina lidí začne cítit opravdu bezpečně. Partneři cítí určité naplnění a vzájemně o sebe pečují. Je to v podstatě to, o čem většina lidí sní. Jenže dojít až do této fáze není vůbec snadné, neexistují žádné zkratky, které by pomohly nepříjemné okamžiky obejít či přeskočit.

Zralá láska je také o poznání sebe samých, o ohleduplnosti, tolerantnosti, ale i schopnosti odpouštět.

„Každý z nás je jen člověk, který chybuje. Důležité je naučit se společně tyto chyby napravovat, poučit se z nich a jít dál,” dodává Maples-Zuvelaová.