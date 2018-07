Mladí lidé chodí pozdě spát a místo sexu upřednostňují aplikace na telefonu

Mobilní zařízení a online streamovací služby posunuly dobu sledování televize až mezi 22. a 23. hodinu. Mladí lidé tak po ulehnutí do postele rovnou usínají. Na sex už nemají kapacity. Alespoň to tvrdí nejnovější studie publikovaná v odborném magazínu Energy Research and Social Science.