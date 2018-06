das, Novinky

Podle astroložky Christine Schoenwaldové o druhém může mnohé prozradit i jeho znamení zvěrokruhu, což popisuje i na svém blogu. Podívejte se s námi na jednotlivá znamení a vlastnosti, které obvykle na mužích nejvíce vadí.

Beran (21. března - 19. dubna)

Občas mu musíte připomínat svou přítomnost, jelikož má tendence v mnoha ohledech vidět jen sám sebe. Často si něco sám naplánuje a pak je nepříjemně překvapen, že se vám jeho plány nelíbí a nesouhlasíte s nimi.

Beran je jinak velmi vášnivý milenec, jen občas prostě zapomene, že i ten druhý má nějaké potřeby, které se od těch jeho značně liší.

Nebojte se Beranovi přímo říct, co chcete. I když na to bude mít svůj vlastní pohled, ve skutečnosti bude moc rád, že ho potřebujete a určitě se pokusí vám vyhovět.

Vodnář (20. dubna - 20. května)



I muž Vodnář umí být pořádně sobecký a tvrdohlavý. Přestože obvykle nezapomíná jako Beran, že ve vztahu jsou dva lidé a je zapotřebí se občas přizpůsobit, pokud má pocit, že je o něj málo pečováno, zaměří se také jen sám na sebe a své potřeby.

Občas ale zatouží nalézt shodu s vašimi přáními. Ne vždy se to ale nakonec podaří. Kompromis bohužel není jeho silnou stránkou.

Blíženec (21. května - 20. června)



V mnoha ohledech je nespolehlivý a moc rád věci odkládá na neurčito. Je tak těžké mu důvěřovat, že vaše přání a tužby skutečně někdy zohlední a dovede je do konce. I když se vám zprvu bude zdát, že se jedná o malichernosti, nepřehlížejte je. Čím dříve vše začnete řešit, tím je větší pravděpodobnost, že spolu zůstanete.

Rak (21. června - 22. července)

Víte, že vás miluje, ale často na vás nechává tolik věcí a zodpovědnosti, které ženě snad ani nepřísluší, že máte pocit, že tlak a tíhu neustojíte. Ve skutečnosti tak nebudete toužit po ničem jiném, než aby si nějakou tu starost a zodpovědnost vzal sám na sebe.

Občas budete mít pocit, že se mu nikdy nezavděčíte. Ať uděláte, co uděláte, nikdy nebude zcela spokojen. Ke všemu bude mít nějaké výhrady, ale to už je prostě on. Ve skutečnosti ale s vámi bude rád a i po letech bude vyhledávat vaši přítomnost.

Lev (23. července - 22. srpna)



Dokáže být neuvěřitelně chytrý, sebevědomý, atraktivní, ale také značně arogantní, až nesnesitelný. Jeho negativní stránky vyjdou napovrch vždy v okamžiku, kdy bude mít pocit, že jej nedostatečně chválíte a nevynášíte patřičně do nebes, jak by si zajisté zasloužil.

Panna (23. srpna - 22. září)



Jeho puntičkářství je velmi vyčerpávající. Občas máte pocit, že je neuvěřitelně kritický nejen sám k sobě, ale i k vám. Z jeho úst se tak neustále dovídáte vše o svých nedostatcích i selhání, že vám občas připadne, že snad nemáte ani žádné klady, natož abyste dělala i něco dobře.

Muž Panna se natolik topí ve všech mnohdy i nedůležitých detailech, že to málokterá žena ustojí.

Váhy (23. září - 22. října)



Jeho velkým nedostatkem je, že nedokáže nahlas říct, co si myslí a cítí. Vše v sobě dlouho dusí, a když už to bouchne, pak létají třísky. Své mlčení zdůvodňuje tím, že vám nechce ubližovat a hádat se s vámi. Ve skutečnosti tak věci jen odkládá a nechává problém zbytečně narůst do obřích rozměrů.

Štír (23. října - 21. listopadu)

Není jednoduché ho milovat. Jeho velkým negativem je, že občas dokáže být velmi hrubý, a to jak k nejbližším, přátelům, tak i k cizím lidem. I když to není špatný člověk, je těžké si to v daný okamžik nemyslet.

Ve skutečnosti je to jen jeho maska, pod kterou skrývá svou zranitelnost a citlivost. Pro ženu tak bude vždy velmi těžké najít způsob, jak v něm jeho hrubou stránku potlačit.

Střelec (22. listopadu - 21. prosince)



Má velký smysl pro humor a bude vás umět i rozesmát, ovšem nebude znát v tomto směru hranice a často tak bude vtipkovat i v okamžicích, kdy se to nehodí.

Vaší jedinou nadějí bude, že z toho jednou vyroste a stane se zodpovědnějším a po všech stránkách zralejším.

Kozoroh (22. prosince - 19. ledna)



Dokáže být neuvěřitelně pesimistický a bude energeticky velmi náročné a vyčerpávající ho v tomto směru usměrnit. Jeho nadějí je naučit se uvolnit a přizpůsobit se životním situacím.

Vodnář (20. ledna - 18. února)

Jsou okamžiky, kdy bez ohledu na to, jak k sobě máte blízko, cítíte, že mezi vámi stojí nepřekonatelná zeď. Jeho problém je, že nedokáže vyjadřovat emoce, což na druhé působí tak, že jim nedůvěřuje a ani je dost nemiluje.

Přitom by stačilo, aby se trošku otevřel a osvobodil se tak od svých strachů.

Ryba (19. února - 20. března)



Někdy je těžké ho milovat, jelikož bývá často nerozhodný, přecitlivělý a velmi vztahovačný. Sám bez vás nebude nic, mnohdy jej budete muset vodit doslova za ručičku.