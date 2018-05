das, Novinky

Psychopaté tak patří na začátku vztahu k těm doslova k ideálním partnerům, již mají naprosto vše, po čem ženy touží. O to větší je pak rozčarování. I když velká většina žen po prvotních problémech bude stále věřit, že se vše brzy vrátí do starých kolejí a jejich muž bude tím princem na bílém koni jako na začátku vztahu. Což se samozřejmě nestane, ba naopak. O to těžší pak bude se od takového muže dostat.

Co nás tedy může upozornit včas na to, že pan Božský je šílený psychopat?

1. Když v prvních měsících vztahu bude každou chvilku říkat věci jako:

Ty jsi ten nejúžasnější člověk, kterého jsem kdy potkal

Věděl jsem již tenkrát, když jsem tě poprvé uviděl ...

Ty jsi ta nejlepší věc, která se mi kdy stala

Na světě není nikdo tak krásný a inteligentní jako ty



„Ve skutečnosti není vůbec normální, aby lidé na počátku vztahu takto mluvili. Za tak krátkou dobu se neměli možnost ani tak dobře poznat, aby jejich slova měla nějakou váhu,” varuje na svém blogu koučka a trenérka osobního rozvoje Elizabeth Stoneová.

2. Když bude neustále říkat, v čem všem jste si podobní

Povaha psychopatů spočívá v tom, že jsou jako chameleoni, již se neustále rádoby přizpůsobují své oběti. Zprvu jim tak velmi naslouchají a v podstatě většinu věcí po nich opakují. Najednou tak mají naprosto stejné názory, pohledy na věc, koníčky, zájmy apod.

3. Má vše, co očekáváte od kamarádů

Co psychopaté zprvu také výborně ovládají, je navození pocitu, že jsou to skuteční přátelé, jimž je snadné se svěřit, a to i s velmi intimními záležitostmi. Jsou to ale pro ně jen další zbraně, které otočí velmi záhy proti své oběti.

Pokud chcete mít jistotu, že nechodíte s psychopatem, pak zůstaňte co nejdéle tzv. nad věcí a nepouštějte si nikoho příliš rychle ke svému srdci. Čas je totiž tou nejlepší obranou. Psychopat svou hru nedokáže hrát příliš dlouho a velmi brzy začne dělat věci, které i ve vás vzbudí pochybnosti.

4. Umí vyvolat sympatie

Jestli si psychopaté umí něčím získat druhé, pak svými příběhy ze života. Vědí, že ženy rády poznávají historii druhých, a tak jim ve svých příbězích sebe a své nejbližší dokonale vykreslují. Nemusí to být vždy v pozitivním světle, klidně si zahrají na oběti. Přestože se nic z toho nebude zakládat na pravdě, žena to jen velmi vzácně včas odhalí.

„Pamatujte, každý normální partner má svou hrdost a nebude hned na začátku vztahu vytahovat ze své skříně všechny kostlivce a tajemství. Naopak, bude dlouho trvat, než si žena získá tuto důvěru,” radí Stoneová.

Psychopat ve vás všemi těmito příběhy bude chtít probudit pocit, že je upřímný a důvěryhodný. Jakmile mu ale uvěříte, vše se náhle změní. „Proto mějte vždy na mysli, že vaší největší zbraní je čas. Psychopat nikdy neudrží své lži na uzdě dlouhodobě. Postupně se do nich začne zamotávat. Obvykle se tak děje kolem půl roku od začátku vztahu. Nikdy tedy, ale opravdu nikdy nečiňte velká životní rozhodnutí na začátku vztahu. Až časem máte šanci zjistit, zda ten druhý za to všechno prostě stojí,” dodává odbornice.