Rodiče těžko hledají čas pro své děti i pro sebe navzájem

České matky dětí ve věku od 6 do 14 let pracují mnohem více než matky v drtivé většině zemí OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj). Je to dáno i tím, že u nás nejsou příliš časté částečné úvazky. Práce tak často ženy odvádí od jejich rodin. Nemají příliš času na své děti, ale i partnery, natož samy na sebe. „Nemám čas”, „To se nedá stihnout” jsou věty, které v českých domácnostech zaznívají čím dál častěji.