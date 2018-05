lin, Novinky

„Jsem naprosto přesvědčená, že duševní soužití existuje, ale domnívám se, že spřízněných duší je pro každého připraveno více. Je přece nemožné mít jen jednu. Naše životy by pak postrádaly smysl, pokud by nám to s naší jedinou spřízněnou duší nevyšlo,“ říká odbornice pro Daily Mail.

Při výběru partnera jsme vystaveni velkému tlaku. Očekává se, že každý partner musí být samozřejmě i naší spřízněnou duší, přitom tomu tak v reálu není. Dalším názorem je, že se spřízněnou duší musíme mít nutně milenecký vztah. Ani to není pravda, může to být i rodič, přítel či učitel.

Odbornice také říká, že spřízněnou duší nemusí být nutně člověk, který bude v našem životě navždy, ale když už se objeví, dopad bude obrovský. Při setkání bychom měli poznat, že máme s dotyčnou osobou nějaké spojení nebo nás to k ní přitahuje.

Někdy není snadné takového člověka ihned poznat, důležité je jít dál po stopě a zjistit, jak se věci mají, dodává Luscombeová.