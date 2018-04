bok, Novinky

Starší ženy přitahovaly Garyho už dříve. Jak řekl deníku The Sun, v sedmnácti letech měl vztah se 77letou dámou, který ale nevydržel. Nedlouho poté potkal svou životní lásku Almedu, která je šestinásobnou babičkou.

„První, co mě na ní upoutalo, byly její krásné modré oči. A její osobnost. Má smysl pro humor, jednoduše jsme si hned sedli, chemie mezi námi byla úžasná,” uvedl Gary.

„Když někoho opravdu milujete, je věk jen obyčejné číslo. Už dva roky jsem šťastně vdaná za svou spřízněnou duši,” dodala Almeda pro Daily Telegraph.

„Potkali jsme se v pizzerii, zrovna tam probíhala narozeninová oslava. Podíval jsem se jí do očí a jednoduše se hned zamiloval,” doplnil Gary.

Věkový rozdíl přes padesát let jim nevadí

Navzdory výraznému věkovému rozdílu, neuvěřitelných 53 let, mají manželé podobné zájmy. Možná je to i tím, že je Gary dle svých vlastních slov na svůj věk velmi vyzrálý. Jak dodává, do své věkové skupiny moc nezapadá.

Gary Hardwick a jeho žena Almeda

FOTO: Profimedia.cz

„Nikdy mě nepřitahovaly mladší ženy. I když mi bylo 13 nebo 14 let, už se mi líbily výrazně starší dámy. Mnoho lidí čeká roky, než vstoupí do manželství. My jsme byli velmi zamilovaní, tak jsme do toho hned skočili. Poprvé jsme se milovali o svatební noci, byl to neuvěřitelný zážitek. Je naprosto skvělá milenka,” svěřil se Gary.

Ne všichni jsou ale z jejich svazku stejně nadšeni, včetně Almedina syna, který s ní nemluví od té doby, co Garyho potkala. Rovněž některá z vnoučat Almedy jejich nadšení nesdílejí, především kvůli velmi podobnému věku - jednomu z nich, Aaronovi, je dvacet dva let.

Gary a Almeda se ale za svou lásku nestydí a nijak ji neschovávají. Naopak, dávají ji na odiv prostřednictvím videí na internetu.