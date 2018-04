bok, Novinky

Ne každá žena, která bude mladší než její potenciální partner, pro něj ale bude žádoucí. Jak ukázal nedávný výzkum, pánové upřednostňují specifické věkové rozhraní u dam, nehledě na svůj vlastní věk. Jinými slovy to znamená, že ve čtyřiceti letech jim bude vyhovovat vztah s dvaadvacetiletou krasavicí, stejně tak i v padesáti nebo šedesáti. Věkový rozdíl mezi nimi tedy bude mnohem výraznější.

U žen byl preferenční věk partnerů rozdílný, respektive u nich nebyl tak výrazný věkový rozdíl. Jak uvedli odborníci z Åbo Akademi University ve finském městě Turku, ženy preferují o něco starší partnery, případně věkově blízké.

Samotné vysvětlení rozdílnosti preferencí mezi pohlavími není podle autora studie, psychologa Jana Antfolka, nijak složité. Mužský výběr má spojitost čistě se základní evoluční teorií.

„Mužská strategie je založena na přírodním výběru, jednoduše zahrnuje zvýšený zájem o velmi mladé a potenciálně velmi plodné ženy,” cituje jeho vyjádření server Independent.

„Jelikož jsou ale ženy při volbě sexuálního partnera často vybíravé, mnozí muži zůstávají sami. Alespoň do té doby, dokud se jejich vlastní sexuální touhy poněkud neumírní. Lidé mají všeobecně tendenci setrvávat v dlouhodobých vztazích, což by ovšem nebylo možné, pokud by se všichni muži zaměřovali pouze na takto mladé ženy,” vysvětluje.

Antfolk se svým týmem vycházel z informací získaných od 2655 dospělých dobrovolníků. Rovněž také zjistil, že navzdory tomu, že starší muži preferují velmi mladé ženy, jejich vlastní sexuální aktivita odráží jejich reálný věk. Což znamená, že ne vždy své partnerce sexuálně stačí.