Nikdo není striktně sexuálně vyhraněný. Přitahují nás muži i ženy

Sex je součástí života téměř každého člověka. Každý má své vlastní touhy, tajná přání, hledá svého vysněného partnera. Co se týče sexuální vyhraněnosti, není to ovšem tak jednoduché, jak by se mohlo na první pohled zdát. Obzvlášť když někdo tvrdí, že se mu líbí pouze ženy, nebo pouze muži.