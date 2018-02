Australští vědci provedli rozsáhlý výzkum na ženách ve věku od 32 do 97 let a došli k závěru, že vzrušení vyplývající z dráždění místa v oblasti, kde by měl být umístěn tajemný bod G, vyplynulo jen z toho, že se daná oblast nacházela poblíž klitorisu.

„Z našeho zjištění jednoznačně vyplynulo, že G-bod nemá žádný anatomický základ,” vysvětluje pro Daily Mail doktor Nathan Hoag.

Proti australskému výzkumu ale okamžitě vystoupila britská sexuoložka Rebecca Dakinová, podle jejíchž zkušeností tento bod existuje a zjištění vědců je nesmyslné. Vědecké zjištění tak považuje za pouhou mužskou výmluvu, jak si zdůvodnit svůj vlastní špatný výkon.

Její tvrzení podporuje i studie z roku 2008, která sledovala pomocí ultrazvuku vaginální stěnu při orgasmu ženy. Ženy, které intenzivně prožívaly orgasmus, měly tlustší tkáň právě kolem zmiňovaného G-bodu.

Tajemný G-bod byl pojmenovaný podle německého gynekologa Ernesta Gräfenberga, který v roce 1950 poprvé zaznamenal místo na ženských genitáliích, které bylo obzvláště citlivé na dotyk. Jednalo se o oblast kolem jednoho centimetru v průměru – existence tohoto místa byla potvrzena v roce 1981, od té doby se rovněž používá jeho oficiální název.