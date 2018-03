Vědci v posledních letech intenzívně zkoumali, jak testosteron působí na ženy, a přišli s řadou nových objevů, pokud jde o vliv tohoto hormonu na jejich vzhled i chování. První změny zaznamenali například už u těhotných žen. Pokud čekají chlapečka, je mužský plod v jejich těle vystavený vyšším hladinám testosteronu. Ale zároveň prý působky, vylučované fetálními varlaty chlapeckých plodů, ovlivňují chování budoucích maminek. Výzkumy uvádějí, že těhulky s chlapeckým plodem bývají emočně labilnější, a naopak ty s plodem dívčím se chovají podstatně klidněji.

Když se chlapec narodí, tak mu v prvních šesti měsících života testosteron v jeho těle výrazně stoupne. To je zřejmě jeden z důvodů vyšší pohybové aktivity chlapců.

Potom se jeho hladina sníží a v podstatě až do puberty zůstává na nízké úrovni. Můžeme říct, že zhruba na té, jakou ji mají ženy. Znovu začne stoupat krátce před pubertou a v pubertě. Tentokrát má vliv nejen na větší neposednost chlapců a jejich sklon předvádět svou obratnost i tělesnou sílu, bývá zároveň příčinou jejich vyšší agresivity.

Pokud jde o vliv testosteronu na dospělé ženy, nejrůznější psychologické průzkumy ukazují, že vyšší hladina testosteronu u nich zvětší sklon k dominanci a zvýší jejich sebevědomí nebo přímé prosazování jejich názorů a práv. Ale vede u nich i k větší soutěživosti.

Hormon vítězství a úspěchu



Někteří psychologové soudí, že pro muže i ženy je testosteron jakýmsi hormonem vítězství a úspěchu. U vítězek nejrůznějších soutěží je vyšší než u těch poražených. Prý je to jakýsi přírodní motor, který je žene za dalšími triumfy. Ale nejen to.

Větší množství tohoto hormonu probouzí v ženách větší chuť účastnit se všemožných závodů a porovnávání sil a také u nich zvyšuje sklon pouštět se do riskantních situací. Vědci z Chicagské univerzity v USA například zjistili, že jsou ochotné riskovat při finančních operacích až sedmkrát více než ženy s normální hladinou mužského hormonu.

Stejně významným se zdá být testosteron rovněž pro sexuální touhu a vzrušivost něžného pohlaví. Při jeho vyšších hladinách v těle mají na sex větší chuť a větší potřebu ho realizovat. Zároveň si ho dokážou víc užít a vychutnat. Rychleji se totiž vzruší a snáz dosáhnou orgasmu.

Jak pánové poznají ženy s vysokou hladinou testosteronu?

Mívají většinou trochu hlubší hlas, více chloupků různě po těle, častěji je trápí akné nebo mastnější pleť, mají blíž k mužským vzorcům chování, bývají energické a často i dominantní.

Protože testosteron ovlivňuje i sílu svalů, bývají obvykle v dobré fyzické kondici a rády cvičí nebo sportují. Kdo je pozná důvěrněji, ten může zjistit i to, že mívají zvětšený klitoris a někdy problémy s menstruací, nebo dokonce s otěhotněním.

A co když testosteron ženě naopak chybí? Je to u ní přesně naopak než u zmíněných vášnivek. Často ji trápí nižší chuť na sexuální hrátky, ale i menší schopnost sexuální vzrušivosti.

Hlavním zdrojem mužského pohlavního hormonu v těle ženy jsou nadledvinky spolu s vaječníky. Proto se u žen v přechodu, kterým vyhasíná činnost vaječníků, často setkáváme se sníženou sexuální aktivitou. Nadledvinky nestačí doplnit dostatek testosteronu, který chybí při klesající aktivitě vaječníků.

Pokud to u ženy vyvolá problémy v intimním životě, navrhují sexuologové, aby začala užívat léky s testosteronem. Také některé hormonální přípravky používané v přechodu a po něm mají podobné účinky, i když o něco slabší.

Výrazným problémem, se kterým bojují ženy užívající testosteron, jsou jeho vedlejší účinky. Vlastně jsme na ně už nechtíc narazili: větší ochlupení na řadě míst těla, a to i tam, kde jim to nemusí být příjemné, hlubší nebo i drsnější hlas a kožní projevy typu akné. Proto je potřeba, aby jim lékař dávkoval mužský hormon velmi opatrně a v co nejnižších dávkách.

V některých státech můžete koupit v lékárnách velmi slabý androgenní hormon, dehydrepiandrosteron, a to bez lékařského předpisu. U nás je nedostupný.

Když to ženy začnou přehánět



Co se může stát, pokud to žena začne s testosteronovými efekty přehánět, to se dá ukázat třeba na příkladech některých ambiciózních kulturistek. Není žádným tajemstvím, že kvůli rychlému nárůstu svalové hmoty polykají vysoké dávky anabolických hormonů. Ty mají také androgenní, tedy testosteronové účinky. Fotografie těchto mužatek jasně dokumentují biologické účinky takové terapie.

Navíc anabolika, a tedy rovněž testosteron, jsou látky s výrazným psychoaktivním účinkem. Mohou vyvolávat poruchy nálady, třeba deprese, nebo nálady nepřirozeně euforické, tedy hypomanické.

Ještě negativnějším vedlejším efektem užívání vysokých dávek testosteronu je pak to, že se u nich častěji objevují stavy výrazné agresivity a nepříčetného vzteku.

Vraťme se ale k příjemným efektům tohoto hormonu. Organismus ho vylučuje během spánku a nejvyšších hodnot proto dosahuje v lidském těle ráno. Poté jeho hladina pomalu klesá až k nejnižším hodnotám, kterých dosahuje před spaním. Tohle je možná jeden z důvodů, proč se někteří lidé tak rádi milují hned po ránu.