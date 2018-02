Lidé se často rozejdou nebo rozvedou unáhleně. To je pravda. Po čase, když nabydou nové zkušenosti, se k sobě někdy vrací. Nejde o nic divného a nemusí to být vždycky špatně. Je však nutné, aby vznikla nová kvalita. Důvod k rozchodu bývá totiž většinou banální. Oba se poučí, vše si vyjasní a určí si hranice, které by podruhé neměli překračovat. Důležité je, aby si řekli, co jim vadí a co nemohou u partnera tolerovat.

Pokud oba dokážou druhému naslouchat, snaží se ho pochopit a jsou ochotni na vztahu pracovat, je to dobré. Základní podmínkou přitom bývá otevřená komunikace, bez které nemůžou dojít ke vzájemnému porozumění.

Návraty ale nejsou dobré, pokud důvod rozchodu byl závažný anebo pokud je schopnost otevřené komunikace partnerů malá. Zároveň nefunguje ani to, když člověk řeší nevyřčené problémy ve vztahu útěkem. V ten okamžik si s ním nelze nic vyříkat. Dává tak navíc i najevo, že nemá zájem cokoliv pochopit a na vztahu dál pracovat. Ve většině případů se nic z toho nezmění ani v okamžiku, kdy zatouží se do vztahu vrátit.

Velkou chybou pak je, přijmout ho zpátky. Pokud má snahu si vše vyříkat a najít řešení, pak ještě nějaká naděje na zlepšení situace existuje, jakmile ale od začátku začne hrát hru, že se nic nestalo, je to velmi špatné. Ono se totiž stalo, ve vztahu vznikla pořádná trhlina. Došlo ke ztrátě důvěry a z ní vyplývající oddanosti. Partner tak v podstatě dává najevo, že není ochotný něco změnit a do vztahu více investovat. Jeho útěk se tak s velkou pravděpodobností bude opakovat.

Co s takovým mužem, který ukáže záda v okamžiku, kdy jej potřebujete?



Jakmile partner začne ze vztahu jen brát a má problém když je potřeba, aby něco i dal, pak je lepší se držet od něj dál.

Takový muž pravděpodobně pátrá po ženě, která by na něho neměla žádné nároky a jen pokorně čekala, kolik pozornosti jí laskavě věnuje. Když mu to nevyjde, pak se obvykle vrací tam, kde na něj někdo takový již čeká a za jeho návrat bude patřičně vděčný a nebude se ho přitom na nic ptát.

Pokud se někdy dostanete do takové situace, pak zvažte, zda chcete skutečně investovat své city a čas do vztahu, ve kterém jste odsouzena jen dávat a být přístavem v nouzi. Protože pěstovat si tak dokonalého parazita je luxus, který si nemůže dovolit žádná žena.