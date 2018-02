Téměř všechny ženy někdy zažily situaci, kdy se jim dotyčný muž líbil až k zbláznění, ale místo toho, aby byly okouzlující, říkaly jeden hloupý vtip za druhým, nalévaly se vínem a začínaly pomalu vytahovat politická témata. Nebojte se, s naším návodem se vám to už nestane.

Nebuďte primadona

Mnoho žen si myslí, že pokud budou mluvit stále jen o sobě, muži je tak lépe a rychleji poznají a snad se i zamilují. To je ale omyl. Snažte se mluvit o sobě, jen když se vás protějšek zeptá, nebo když k tomu bude vhodná příležitost. Jinak se spíše zajímejte o svého partnera, uvidíte, že to ocení.

Je to rande, ne pracovní pohovor

Samozřejmě, že je naprosto normální se na schůzce zeptat, kolik vašemu partnerovi je let, nebo co dělá. Vyhněte se ale velkému množství otázek, které by mohlo zavánět dojmem pracovního pohovoru. Navíc, pokud chcete ve schůzkách pokračovat, nemusíte hned po prvním rande vědět všechno.

Nechte ho zaplatit

Pokud si váš protějšek přeje zaplatit za vás oba, nebraňte mu v tom. Slušně poděkujte a nabídněte, že ho na oplátku ráda pozvete třeba do kina. Uvidíte, že si o vás bude myslet, že nejste žádná zlatokopka, navíc budete mít příležitost ve schůzkách pokračovat.

Politika není sexy...

Ať už patří politika mezi vaše zájmy, nebo jste jen zvědavá, jaké názory sdílí váš protějšek, nechte si ji třeba až na další rande, nebo o ní zpočátku nemluvte raději vůbec. Politika má totiž schopnost lidi rozdělovat - možná byste si pak vyčítala, že vás současné politické dění připravilo o možnou lásku na celý život.

...a stejně tak sex

Rozhovor na téma sex by měl být považován za tabu. Nic dobrého o vás nevypoví, navíc se nehodí zabrušovat do intimních záležitostí hned na první schůzce s neznámým člověkem. To samé platí ostatně i o tématu bývalých partnerů a partnerek.