Přejete si utužit váš vztah, poznat se s partnerem ještě blíže, nebo snad zažehnout nový plamínek vášně za zavřenými dveřmi vaší ložnice? Pak sexuoložka Isiah McKimmie jednoznačně doporučuje masáž.

„I dvacetiminutová předehra, například v podobě masáže, výrazně zvyšuje šance na orgasmus a celkově lepší sex,” uvedla pro Daily Mail.

Jak na to?

K tomu, abyste si oba užili masáž, nemusíte mít žádné masérské zkušenosti. Stačí spoléhat na vlastní intuici a cit. Na rozdíl od klasické masáže jde hlavně o navození vzrušení.

Před samotnou masáží si můžete dát společnou koupel, nebo jen zapalte vonné svíčky, pusťte relaxační hudbu a oblékněte si na sebe úsporný sexy úbor, který vašeho milého či milou přivede do varu.

Následně se začněte věnovat samotné masáži. Pro začátek je důležité, abyste neměli zmrzlé prsty a nepřivodili tak partnerovi teplotní šok. Zahřejte si je proto třením dlaní o sebe. Dále postupujte od šíje až dolů k bedrům. Než se přesunete k nohám, věnujte pozornost i samotným hýždím, dotýkat se můžete i erotických zón a genitálií. To partnera zaručeně navnadí na to, co bude následovat po masáži.

K masáži můžete použít speciální masážní olej, který seženete téměř v každém obchodě s kosmetikou. Při výběru se řiďte zejména vůní a konzistencí. Oboje by mělo být vám i vašemu partnerovi příjemné.

FOTO: archiv firem