Potvrzuje to i nejnovější studie Západoaustralské univerzity zveřejněná v časopise Intelligence. Vědci zkoumali preference z hlediska sexuálního či romantického vztahu u 383 osob ve věku od osmnácti do pětatřiceti let.

Účastníci studie měli hodnotit na stupnici od jedné do pěti úroveň sexuálního vzrušení: například jim vědci položili otázku, zda je ten, kdo hovoří velmi inteligentně, sexuálně vzrušuje. Anebo: Sexuálně mě vzrušuje intelektuálně stimulující konverzace s potenciálním partnerem.

Bez podstatných rozdílů mezi muži a ženami se ukázalo, že pro každého desátého souvisí sexuální přitažlivost právě s chováním nebo konverzací, které svědčí o dobré inteligenci, ale bez přehánění. Za nejpřitažlivější považovaly tyto osoby inteligenční kvocient (IQ) pohybující se kolem 120 (průměrný IQ je asi 100), zatímco IQ 135 mnozí označovali za příliš vysoký, a tedy méně přitažlivý.

Podle výzkumu je inteligence druhou nejžádanější nefyzickou charakteristikou osobnosti, za příjemným vystupováním a porozuměním. Je to zkrátka nová sexuální kategorie, která u sapiosexuálů znamená, že dávají přednost vztahu utužovanému spíše mozkem než fyzickým zjevem.

Za vše může dnešní způsob seznamování



„Inteligence jako schopnost uvažování a myšlení ve skutečnosti vždy hrála významnou roli v sexuální přitažlivosti, která se dnes ještě více zvyšuje, protože se změnily také způsoby seznamování," vysvětluje pro deník La Republica psycholožka a sexuoložka Roberta Rossiová z Ústavu klinické sexuologie v Římě.

Mnozí lidé používají k seznamování sociální sítě, a na těchto virtuálních místech je obtížné fyzicky upoutat, protože tam jsou jen fotografie, které jsou upravovány nebo jsou dokonce léta staré.

„Právě proto se na sociálních sítích určených k seznamování lidé rozhodují, zda se jim druhý líbí, na základě konverzací a svěřování. Sexuální přitažlivost hraje svou roli až ve chvíli, kdy se lidé osobně setkají," říká Rossiová.

Právě v době vztahů vzniklých ze seznamovacích stránek vystupuje intelekt do popředí a fyzický zjev přichází na řadu až později. Zrodily se dokonce služby, jako je aplikace Sapi (Intelligent Dating), která umožňuje sapiosexuálům vzájemně se setkávat.

Jak vysvětlíme tento nový trend ve společnosti, která je tak silně orientovaná na zjev a fyzickou krásu? „Obě věci se nevylučují, pokud ovšem nejde o osoby, které mají zájem jen o jednu noc. Kdo hledá trvalý vztah, chce partnera s myslícím mozkem i proto, že se fyzický zjev časem změní a krása pomine, zatímco inteligence je to, co umožňuje druhému věřit a mít jistotu," uvádí psycholožka.